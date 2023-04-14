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Страсна п'ятниця 2023: що не можна робити у найсуворіший день великоднього тижня

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П'ятниця 14 квітня 2023 06:48
Страсна п'ятниця 2023: що не можна робити у найсуворіший день великоднього тижня Страсна п'ятниця випадає на 14 квітня (pixabay.com)
Автор: Styler

Страсна п'ятниця - це п'ятий і найсуворіший день великоднього тижня. Цього року вона припадає на 14 квітня.

У матеріалі Styler ми розповімо, що не можна робити у цей день, його традиції та прикмети.

Що ми знаємо про Страсну п'ятницю

Назва цього дня походить від вираження “Страсті Христові” і вважається найсуворішим днем тижня. Саме в цей день, згідно з Євангелією, Ісус був засуджений до страти й здійснив хресну дорогу на Голгофу, де був розіп'ятий.

Головні заборони на Страсну п'ятницю, які порушувати не можна

У Страсну п'ятницю згадують усі земні страждання Ісуса Христа, тому цього дня заборонено робити будь-яку роботу, тобто шити, різати, прибирати.

Також у цей день дуже і дуже небажано фарбувати яйця та пекти паски!

Цього дня не можна працювати на городі та на ділянці. Також у цей день слід відмовитися від веселощів та розваг і не можна вживати алкоголь. Цього дня православні християни дотримуються суворого посту. За християнськими канонами не можна вживати їжу до винесення Плащаниці. І лише потім можна випити води та з'їсти шматок хліба.

Утримання від інтимної близькості належить протягом усього Великого посту.

Що можна зробити в Страсну п'ятницю

Передостанній день Великоднього посту заведено проводити у спокої та молитвах. Присвятіть час думкам про жертву, на яку Христос пішов заради людей.

Прикмети цього дня

  • День видався сонячним – хліба вродять.
  • П'ятниця перед Великоднем тепла і ясна — такої ж весни.
  • Похмуро - на городах весь рік чекай багато бур'янів.
  • Дощ пішов — весна теж буде сирою та дощовою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно купатися у Чистий четвер, щоби весь рік бути здоровим.

А також перед цим писали, як потрібно провести щодня Страсного тижня.

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