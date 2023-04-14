Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день пасхальной недели
Страстная пятница - это пятый и самый строгий день пасхальной недели. В этом году она выпадает на 14 апреля.
В материале Styler мы расскажем, что нельзя делать в этот день, его традиции и приметы.
Что мы знаем о Страстной пятнице
Название этого дня происходит от выражения “Страсти Христовы” и считается самым строгим днем недели. Именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус был приговорен к смертной казни и совершил крестный путь на Голгофу, где был распят.
Главные запреты на Страстную пятницу, которые нарушать нельзя
В Страстную пятницу вспоминают все земные страдания Иисуса Христа, так что в этот день запрещено делать любую работу, то есть шить, резать, убирать.
Также в этот день очень и очень нежелательно красить яйца и печь паски!
В этот день нельзя работать на огороде и на участке. Также в этот день следует отказаться от веселья и развлечения и нельзя употреблять алкоголь. В этот день православные христиане придерживаются строгого поста. По христианским канонам нельзя употреблять пищу до выноса Плащаницы. И только потом можно выпить воды и съесть кусок хлеба.
Воздержание от интимной близости положено на протяжении всего Великого поста.
Что можно сделать в Страстную пятницу
Предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах. Посвятите время мыслям о жертве, на которую Христос пошел ради людей.
Приметы этого дня
- День выдался солнечным — хлеба уродятся.
- Пятница перед Пасхой теплая и ясная — к такой же весне.
- Пасмурно — на огородах весь год жди много сорняков.
- Дождь пошел — весна тоже будет сырой и дождливой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно купаться в Чистый четверг, чтобы весь год быть здоровым.
А также перед этим писали, как нужно провести каждый день Страстной недели.