Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день пасхальной недели

Страстная пятница - это пятый и самый строгий день пасхальной недели. В этом году она выпадает на 14 апреля.

В материале Styler мы расскажем, что нельзя делать в этот день, его традиции и приметы.

Что мы знаем о Страстной пятнице

Название этого дня происходит от выражения “Страсти Христовы” и считается самым строгим днем недели. Именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус был приговорен к смертной казни и совершил крестный путь на Голгофу, где был распят.

Главные запреты на Страстную пятницу, которые нарушать нельзя

В Страстную пятницу вспоминают все земные страдания Иисуса Христа, так что в этот день запрещено делать любую работу, то есть шить, резать, убирать.

Также в этот день очень и очень нежелательно красить яйца и печь паски!

В этот день нельзя работать на огороде и на участке. Также в этот день следует отказаться от веселья и развлечения и нельзя употреблять алкоголь. В этот день православные христиане придерживаются строгого поста. По христианским канонам нельзя употреблять пищу до выноса Плащаницы. И только потом можно выпить воды и съесть кусок хлеба.

Воздержание от интимной близости положено на протяжении всего Великого поста.

Что можно сделать в Страстную пятницу

Предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах. Посвятите время мыслям о жертве, на которую Христос пошел ради людей.

Приметы этого дня