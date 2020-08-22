Очень страшный удар: украинский актер признался, как пережил потерю жены

Известный украинский актер и экс-министр культуры Евгений Нищук рассказал о том, как справился с потерей жены - Оксаны Батько-Нищук, которая умерла в 2016 году после продолжительной болезни.

"Это был очень страшный удар. Несмотря на то, что Оксана болела, никто не ожидал такого результата. Для сына до сих пор это очень больная тема. Алексей старался держаться. Я расклеивался, потом пытался собраться именно ради него. А на девятый день сын очень сильно обнял меня, и мы вдвоем, падая на пуфик в доме, вот так одетые, обнявшись, спали на полу. Девушка сына нас просто накрыла. Алексей не отпускал меня и говорил, что боится меня потерять, что у него больше нет никого роднее, чем я", - признался актер в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

После потери жены первым выступлением Нищука стала премьера "Три товарища". Он со сцены оплакивал потерю: свою и героя Ремарка.

"Работа над спектаклем началась еще при Оксане. Но из-за череды событий мы не могли ее завершить. Но я пообещал, что сделаю это. Взял отпуск перед самым выходом премьеры, чтобы посвятить ее жене. Я с одной стороны не мистик. Но говорят, что много переносится из творческой жизни в личные отношения человека", - сказал он.

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