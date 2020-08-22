Дуже страшний удар: український актор зізнався, як пережив втрату дружини

Відомий український актор і екс-міністр культури Євген Нищук розповів про те, як впорався з втратою дружини - Оксани Батько-Нищук, яка померла у 2016 році після тривалої хвороби.

"Це був дуже страшний удар. Не дивлячись на те, що Оксана хворіла, ніхто не очікував такого результату. Для сина досі це дуже болюча тема. Олекса намагався триматися. Я розклеювався, потім намагався зібратися саме заради нього. А на дев'ятий день син дуже сильно обняв мене, і ми вдвох, падаючи на пуф у будинку, ось так одягнені, обійнявшись, спали на підлозі. Дівчина сина нас просто накрила. Олекса не відпускав мене і говорив, що боїться мене втратити, що у нього більше немає нікого рідніше, ніж я", - зізнався актор у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Після втрати дружини першим виступом Нищука стала прем'єра "Три товариші". Він зі сцени оплакував втрату: свою і героя Ремарка.

"Робота над виставою розпочалася ще при Оксані. Але через низку подій ми не могли її завершити. Але я пообіцяв, що зроблю це. Взяв відпустку перед самим виходом прем'єри, щоб присвятити її дружині. Я з одного боку не містик. Але кажуть, що багато переноситься з творчого життя в особисті відносини людини", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що у родині Петра Порошенка і його дружини Марини сталося горе.