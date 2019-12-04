При пожаре в Одессе люди прыгали с пятого этажа: появилось видео

Пожар в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

При пожаре в Одессе погибла 17-летняя студентка колледжа

Пожар в Одессе в старом здании на углу Троицкой и Пушкинской вспыхнул 4 декабря. Возгорание произошло на третьем этаже дореволюционного памятника архитектуры по предварительному заключению из-за старой проводки, которая не менялась с 1966 года.

Огонь быстро распространился вверх шестиэтажного здания. Люди, спасаясь от огня и дыма, прыгали с высоты пятого этажа на припаркованные автомобили и козырьки на первом этаже.

В сети появилось видео страшных прыжков, которое можно увидеть тут. В результате одного из них пострадал спасатель, который пытался поймать человека. В сети сообщают, что у пожарного травмирован хребет.

Пожар в Одессе (скрин: facebook.com/odessahello)

На данный момент известно об одной погибшей - это 17-летняя студентка колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Ксения Бабенко.

Пожар в Одессе (скрин: Telegram/Подслушано Одесса)

На 21:00 известно о 28 пострадавших, из них 11 студентов колледжа, а также семь сотрудников ГСЧС. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Они могли находиться в здании в момент пожара и не выходят на связь.

Среди пропавших без вести директор Института морской биологии НАН Украины Борис Александров.

Пожар в Одессе (фото: Думская)

Часть здания 1914 года занимали государственные учреждения: Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАНУ и другие, а также Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Кроме того, здание арендовали частные компании.

Возгорание прозошло именно в "государственной" части здания. На данный момент пожар локализован, в здании местами провалилась крыша.

В Одессе объявили двухдневный траур из-за пожара. В ГСЧС сообщают, что количесво жертв может увеличиться.