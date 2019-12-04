Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе

В Одессе объявили двухдневный траур в связи с пожаром в колледже, где погиб один человек, а 28 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на сообщение мэра Одессы Геннадия Труханова в Facebook.

Сообщается, что государственные флаги и флаги Одессы в эти дни будут приспущены и дополнены траурными лентами. Также рекомендуется ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий в городе.

"4 декабря 2019 года в здании государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", расположенного по адресу: г.Одесса, ул.Троицкая, 25, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное огласить 05, 06 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в сообщении.

Также по словам Труханова, мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе, медицинскую и создан городской оперативный штаб.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

Как сообщало РБК-Украина, полиция открыла уголовное дело. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.