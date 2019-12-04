Смертельный пожар в Одессе: прохожие расчищали дорогу спасателям (видео)

Пожар в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в Одессе вспыхнул в старинном здании, проводка в котором не менялась с 1966 года

В Одессе 4 декабря вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб один человек, еще семеро значатся, как пропавшие без вести. Пожарные автомобили не могли добраться до загоревшегося здания из-за припаркованного авто.

Тогда толпа прохожих вместе со спасателями оттолкала машину, открыв дорогу для проезда пожарных автомобилей.

Стоит отметить, что по последним данным при пожаре погибла 17-летняя студентка колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а не преподаватель, как сообщалось ранее.

Возгорание произошло в старинном доме на Троицкой, 25, который является памятником архитектуры. Здание возведено в 1914 году предпринимателем Асвадуровым, и изначально было "прибыльным домом", который сдавался поквартирно.

Пожар в колледже в Одессе (видео: YouTube/Новости 7 канал Одесса)

Эксперты уже назвали предварительную причину пожара. Возгорание могло произойти из-за проводки, которую не меняли с 1966 года.

В больницах по состоянию на 19:30 находится 28 человек, среди которых много несовершеннолетних. Пожар локализировали, в здании местами провалилась крыша.

В здании размещаются различные организации и учреждения, в том числе институт морской биологии, одесский отдел института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Среди семи пропавших безвести директор Института морской биологии НАН Украины.

Пожар в колледже в Одессе (видео: YouTube/Ruslan Samovarov)