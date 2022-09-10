"Страшные времена": Тарас Тополя рассказал, чего больше всего боялся на фронте

По его словам, самое страшное на войне - это авиация. Он отметил, что в какой-то момент возле человека может что-то взорваться и самое страшное, если он попадает в радиус действия.

"Вертолет, отрабатываемый НУРСами (неуправляемая реактивная ракета, - ред.). Но, если из того, что непосредственно становилось рядом, но, к счастью, не попадало по нам, это когда работает танк. У танка скорость снаряда быстрее звука и взрыв происходит быстрее, чем долетает звук. Просто в какой-то момент возле тебя что-то взрывается. Если ты попал в радиус действия, то все, ты даже не заметишь. Хоп и исчезаешь", - поделился музыкант.

Тарас Тополя рассказал, что самое страшное на войне (instagram.com/tarastopolia)

Также Тополя рассказал, что ему приходилось готовиться и к химической атаке. Тогда он испытывал страх.

"Мы закупили костюмы химзащиты на весь батальон, противогазы, фильтры, атропин, антидот. Вообще было страшное осознание, что ты должен в 21 веке в центре Европы заниматься этими вещами. Что тут сказать, времена такие страшные", - добавил он.

Тарас Тополя рассказал, что самое страшное на войне (instagram.com/tarastopolia)