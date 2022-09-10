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"Страшні часи": Тарас Тополя розповів, чого найбільше боявся на фронті

Тарас Тополя (instagram.com/tarastopolia)
Автор: Тетяна Самарук

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов на фронт, поділився спогадами. Він заявив, що забути жахи пережиті на війні неможливо.

В інтерв'ю Григорію Решетнику виконавець назвав страшні речі, з якими йому доводилось стикатися.

За його словами, найстрашніше на війні - це авіація. Він зазначив, що в якийсь момент біля людини може щось вибухнути і найстрашніше, якщо вона потрапляє в радіус дії.

"Вертоліт, що відпрацьовується НУРСами (некерована реактивна ракета, - ред.). Але, якщо з того, що безпосередньо ставалося поруч, але, на щастя, не втрапляло по нас, це коли працює танк. У танка швидкість снаряда швидше звуку і вибух відбувається швидше, ніж долітає звук. Просто в якийсь момент біля тебе щось вибухає. Якщо ти потрапив в радіус дії, то все, ти навіть не помітиш. Хоп і зникаєш", - поділився музикант.

Тарас Тополя розповів, що найстрашніше на війні (instagram.com/tarastopolia)

Також Тополя розповів, що йому доводилося готуватися і до хімічної атаки. Тоді він відчував страх.

"Ми закупили костюми хімзахисту на весь батальйон, протигази, фільтри, атропін, антидот. Взагалі було страшне усвідомлення, що ти повинен у 21 столітті в центрі Європи займатися цими речами. Що тут сказати, часи такі страшні", - додав він.

Тарас Тополя розповів, що найстрашніше на війні (instagram.com/tarastopolia)

Раніше повідомлялося, що Тополя з групою "Антитіла" беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв.

Також ми писали, що співак показував, як рятує українських воїнів з передової.

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Тарас Тополя