Страшные руины: в сети показали, как боевики разрушили курорт возле моря (фото)

Возле Мариуполя находится село Широкино, которое очень сильно пострадало от российско-украинской войны. Когда-то в этом селе был курорт, который выходит к побережью Азовского моря, а теперь от него остались только руины. Фотографии разрушенного Широкино опубликованы в группе "Операція об'єднаних сил" в Facebook.

В Широкино часто приезжали туристы, здесь также находился пивзавод и мебельный цех. В селе проживало более 1 800 местных жителей и было около 700 домов. Теперь поселок больше напоминает локацию апокалипсиса из фильмов-катастроф или мертвый город Припять, который находится в Чернобыльской зоне.

Боевики разрушили село Широкино (фото: facebook.com/Операція об'єднаних сил)

Все дома разрушены, также, как и санатории, детские лагеря, сельский совет, школа, дом культуры и другая инфраструктура. Вокруг все заросло травой в гаражах и на улицах стоят сгоревшие автомобили. Возле домов можно заметить детские игрушки и осколки от снарядов.

Боевики также обстреляли местную церковь. Она полностью разгромлена. При этом российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество.

Боевики разрушили село Широкино (фото: facebook.com/Операція об'єднаних сил)

О бывшей жизни в поселке напоминают уничтоженные базы отдыха. Само же побережье заминировано. Благодаря украинским военным, Широкино было освобождено от противника в 2016 году. Сейчас село находится под полным контролем Украины.

Позиции боевиков войск в данное время проходят в нескольких сотнях метров от домов в Широкино. Последние местные жители покинули поселок еще в начале 2016 года. С тех пор он полностью мертв. Сейчас там можно встретить только украинских военных.

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