Страшні руїни: в мережі показали, як бойовики зруйнували курорт біля моря (фото)

Біля Маріуполя знаходиться село Широкіно, яке дуже сильно постраждало від російсько-української війни. Колись у цьому селі був курорт, який виходить до узбережжя Азовського моря, а тепер від нього залишилися тільки руїни. Фотографії зруйнованого Широкіно опубліковані в групі "Операція об'єднаних сил" в Facebook.

У Широкіно часто приїжджали туристи, тут також буы пивзавод та меблевий цех. В селі проживало понад 1 800 місцевих жителів і близько 700 будинків. Тепер селище більше нагадує локацію апокаліпсису з фільмів-катастроф або мертве місто Прип'ять, яке знаходиться в Чорнобильській зоні.

Бойовики зруйнували село Широкіно (фото: facebook.com/Операція об'єднаних сил)

Всі будинки зруйновані, також, як і санаторії, дитячі табори, сільська рада, школа, будинок культури і інша інфраструктура. Навколо все заросло травою в гаражах і на вулицях стоять згорілі автомобілі. Біля будинків можна помітити дитячі іграшки і осколки від снарядів.

Бойовики також обстріляли місцеву церкву. Вона повністю розгромлена. При цьому російські мародери вивезли звідти все церковне майно.

Бойовики зруйнували село Широкіно (фото: facebook.com/Операція про'єднаних сил)

Про колишнє життя в селищі нагадують знищені бази відпочинку. Саме ж узбережжі заміновано. Завдяки українським військовим, Широкіно було звільнено від ворога в 2016 році. Зараз село знаходиться під повним контролем України.

Позиції бойовиків військ в даний час проходять в декількох сотнях метрів від будинків в Широкіно. Останні місцеві жителі покинули селище ще на початку 2016 року. З тих пір воно повністю мертве. Зараз там можна зустріти тільки українських військових.

Нагадаємо, що біля українського курорту на кордоні Херсонської та Запорізької області пронісся страшний смерч.

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