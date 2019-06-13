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Звезда "Секса в большом городе" умерла по дороге в больницу

STYLERПерсоны    13.06.2019 - 15:02
Звезда "Секса в большом городе" умерла по дороге в больницу
Фото: facebook.com/SeksVBolsomGorode

Сильвия Майлз умерла в возрасте 94 лет

Американская актриса Сильвия Майлз скончалась в возрасте 94 лет в Нью-Йорке. Звезда обратилась к врачам с проблемами дыхания, однако скорая помощь не успела довезти актрису в больницу. Об этом информирует издание The New York Times.

Затрудненное дыхание сильно беспокоило актрису в последние часы ее жизни, потому она обратилась к врачам. Помочь звезде так и не успели. О причинах смерти в деталях пока не сообщается.

Звезда &quot;Секса в большом городе&quot; умерла по дороге в больницуСильвия Майлз (фото: GettyImages)

К слову, актерский дебют Сильвии Майлз состоялся в 1960 году на телевидении в "Шоу Дика Ван Дайка". В дальнейшем она исполнила множество небольших ролей в различных телесериалах, но именно роль домовладелицы Джо Бака в драме "Полуночный ковбой" принесла актрисе популярность и номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. 

Также актриса известна по ролям в сериалах "Секс в большом городе", "Жизнь на Марсе", "Прощай, моя красавица" и прочих.

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