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У страшній ДТП загинула зірка КВК: всі подробиці (фото)

STYLERЖиття    12.11.2019 - 15:55
У страшній ДТП загинула зірка КВК: всі подробиці (фото)
В ДТП загинув відомий гуморист (Колаж РБК-Україна)

Загиблий гуморист був зіркою шоу "Розсміши коміка" із Зеленським і Кошовим

В страшній аварії загинув зірка КВК, відомий комік і засновник клубу стендаперів Ільяс Хасанов. Як повідомляють ЗМІ, аварія сталася на трасі Казань-Набережні Челни. Іномарка, в якій перебувала група організаторів Татарської ліги КВК, на повному ходу зіткнулася з вантажівкою "Камаз".

В автомобілі, який потрапив у ДТП перебували засновниця Татарської ліги КВК Фаріда Таштабанова, відомі гумористи Ільяс Хасанов, Руслан Тюпа, Руслан Харисов і помічниця команди Катерина Захарова. Ільяс Хасанов перебував за кермом автомобіля і від удару машина загорілася.

У аварії загинули відомі гумористи

Фаріда Таштабанова померла на місці, інших доставили в лікарню з травмами різної тяжкості. Ільяс Хасанов помер у реанімації 12 листопада, не приходячи в свідомість.

Ільяс Хасанов – знаменитий комік і зірка КВК. Він був учасником таких передач, як Comedy Баттл, "Розсміши коміка", Stream stund up. Організував клуб стендаперыв в Набережних Челнах.

Він брав участь у програмі "Розсміши коміка" в Україні в 2018 році і йому навіть вдалося розсмішити Володимира Зеленського та Євгена Кошового.

Ільяс Хасанов у програмі "Розсміши коміка"

У гумориста залишилася дружина і маленька дитина.

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