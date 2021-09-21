"Страшно потерять историю": под Полтавой обокрали уникальный музей, владельцы просят о помощи

В селе Козубовка Полтавской области обокрали уникальный музей "Этнографическая сборка "Древо". Забрали самые лучшие вещи из экспозиции. Сейчас владельцы просят о материальной помощи всех неравнодушных.
Об этом факте сообщил на странице в Facebook владелец Эдуард Крутько.
"Случилось то, к чему не можешь быть морально готовым ... Недавно, ночью, ограбили музей. То, что собиралось годами и должно было служить для людей растоптали, сорвали и кучей скомкали в сумки и вывезли куда-то. Страшно потерять не материальные ценности, страшно потерять историю, лучшие образцы искусства которое творили наши пра-пра, страшно потерять то, что с таким трепетом находилось, изучалось, сохранялось", - с горечью написал Эдуард.
Владелец сообщил, что украли десятки вещей. Это: сорочки, одни из лучших из коллекции, также вышитые рушники, пояса, серебряные украшения, бусы, икону.
Сейчас музею необходимы средства деньги, чтобы установить хорошую систему охраны экспонатов.
"Самостоятельно сделать это я не мог ни тогда, ни сейчас, по предварительным расчетам охранной компании полноценная защита такого объекта, со всей аппаратурой обойдется от 20 до 30 тыс. грн", - написал Эдуард.
На фото показано, как цинично разворовали уникальный музей....
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