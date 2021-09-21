"Страшно потерять историю": под Полтавой обокрали уникальный музей, владельцы просят о помощи

Музей ограбили

"Случилось то, к чему не можешь быть морально готовым ... Недавно, ночью, ограбили музей. То, что собиралось годами и должно было служить для людей растоптали, сорвали и кучей скомкали в сумки и вывезли куда-то. Страшно потерять не материальные ценности, страшно потерять историю, лучшие образцы искусства которое творили наши пра-пра, страшно потерять то, что с таким трепетом находилось, изучалось, сохранялось", - с горечью написал Эдуард.

Владелец сообщил, что украли десятки вещей. Это: сорочки, одни из лучших из коллекции, также вышитые рушники, пояса, серебряные украшения, бусы, икону.

Сейчас музею необходимы средства деньги, чтобы установить хорошую систему охраны экспонатов.

"Самостоятельно сделать это я не мог ни тогда, ни сейчас, по предварительным расчетам охранной компании полноценная защита такого объекта, со всей аппаратурой обойдется от 20 до 30 тыс. грн", - написал Эдуард.

На фото показано, как цинично разворовали уникальный музей....

Под Полтавой ограбили музей (фото: Эдуард Крутько/Facebook)

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