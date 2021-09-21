"Страшно втратити історію": під Полтавою обікрали унікальний музей, власники просять про допомогу

Музей пограбували

"Сталося те, до чого не можеш бути морально готовим. Нещодавно, вночі, пограбували музей. Те, що збиралося роками і мало служити для людей розтоптали, зірвали й купою зім'яті в сумки і вивезли кудись. Страшно втратити не матеріальні цінності, страшно втратити історію, кращі зразки мистецтва яке творили наші пра-пра, страшно втратити те, що з таким трепетом знаходилося, вивчалося, зберігалося", - з гіркотою написав Едуард.

Власник повідомив, що вкрали десятки речей. Це: сорочки, одні з кращих з колекції, також вишиті рушники, пояси, срібні прикраси, намиста, ікону.

Зараз музею необхідні кошти гроші, щоб встановити хорошу систему охорони експонатів.

"Самостійно зробити це я не міг ні тоді, ні зараз, за попередніми розрахунками охоронної компанії повноцінний захист такого об'єкта, з усією апаратурою обійдеться від 20 до 30 тис. грн", - написав Едуард.

На фото показано, як цинічно розікрали унікальний музей....

Під Полтавою пограбували музей (фото: Едуард Крутько/Facebook)

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