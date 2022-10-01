Не все так страшно. Чи можливо вижити після ядерного удару?

Радіаційне опромінення призводить до незворотних змін в організмі людини й майже завжди має летальний ефект. Але навіть у випадку зараження великою дозою ймовірність залишитися в живих залишається.

Хімік Гліб Рєпіч розповів Styler , як радіація впливає на людину та чи можливо вижити.

Що таке доза радіації та чим вона вимірюється?

Потужність дози радіації, якою заражено предмет, поверхню чи особу показує дозиметр. Цю потужність у народі називають радіаційний фон. Він вимірюється в Рентгенах на годину (Р/год) або Зівертах на годину (Зв/год).

Іншими словами дозиметр показує, скільки рентгенів або зівертів людина отримає за годину перебування в певному радіаційному фоні. Наприклад, якщо дозиметр показує 1 Р/год, це означає, що саме таку дозу радіації отримає людина за годину.

Як проявляється опромінення?

Це залежить від отриманої дози опромінення, а не від числа на дозиметрі. Якщо за короткий проміжок часу людина отримає від 100 до 600 Р/год, то в неї розвинеться гостра променева хвороба.

На першій стадії організм починає давати реакцію у вигляді нудоти, блювоти, головного болю, почервонінь на шкірі та підвищеної температури.

Радіаційний вплив ламає хімічні зв'язки в організмі, внаслідок чого утворюються вільні радикали. Ці радикали поєднуються з будь-якими молекулами. Це поєднання створює негативний ефект на людину, що називається токсичний ефект радіації.

Проте наш організм здатний знищити ці шкідливі радикали, тому людина не помирає.

Згодом наступає другий етап, коли радіація починає руйнувати найвразливіші молекули ДНК - клітини червоного кісткового мозку, де утворюються клітини крові.

Природно, що клітини "проживають" свій життєвий цикл і відмирають. Але коли в організмі присутня радіація, на місці відмерлих клітин не з'являються нові. Тоді рівень тромбоцитів і лейкоцитів у крові знижується до критичного.

Кров перестає згортатися, й організм стає беззахисним перед токсичністю інших вірусів. Зазвичай саме ця стадія спричиняє смерть.

При дозах опромінення, вищих за 1000 Р/год, ураженим стає ще й епітелій кишківника. Він поступово відмирає, а новий не утворюється. При такому рівні ураження відсоток смертності сягає 95%.

Якщо доза отриманої радіації перевищує 1000 Р/год, немає навіть теоретичних шансів залишитися живим. У разі опромінення 12000 Р/год наступає моментальна смерть.

Чи є шанси вижити в разі отримання радіації?

Так, але це залежить від кількох вагомих факторів. Людина має ймовірність вижити, якщо:

доза радіація не була достатньо високою

організм загартований і міцний

лікування було своєчасним і правильним

У такому разі наступає фаза "одужання".

Врахуйте також те, що для опромінення мінімальною небезпечною дозою 100 Р/год потрібно бути на відкритому повітрі приблизно 20 годин підряд.

Запам'ятайте: 80% радіаційного пилу осідає за добу, тому ваш порятунок - це надійне укриття та дотримання рекомендацій відповідних служб.