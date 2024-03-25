UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Страшно бути не поруч". Донька відомої блогерки дивом врятувалася під час ракетної атаки на Київ

Сабіна Мусіна з донькою (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська бізнесвумен і блогерка Сабіна Мусіна зі сльозами на очах повідомила, що її донька під час ранкового ракетного обстрілу Києва опинилася в епіцентрі вибухів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Деталі

Зі слів Мусіної, у момент, коли РФ завдала ракетного удару по столиці, її донька Кіра була у школі, яка знаходиться зовсім поруч біля прильоту.

"Дуже страшно було. Страшно чути дітей в телефоні. Страшно бути не поруч. Дякую, нашій школі за укриття і чіткі дії", - повідомила блогерка.

Донька Сабіни Мусіної опинилася поряд з вибухами (фото: instagram.com/saba.musina)

На щастя, дівчинка не постражала, адже вчителі вчасно відвели всіх учнів в укриття.

"Ракета впала між школою Кіри та гуртожитком. Це не просто в мене страх. Це страх матері", - написала Сабіна.

Донька Сабіни Мусіної опинилася в епіцентрі вибухів (фото: instagram.com/saba.musina)

Нагадаємо, вранці 25 березня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву: уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах, пошкоджено дві багатоповерхівки, постраждало 7 людей. 

Раніше відомий актор-захисник чесно відповів, що відчуває до росіян.

Також Полякову з донькою Машею присоромили за зйомку під час відпочинку в Монако.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніБлогеркаРакетна атака