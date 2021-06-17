Страшная вонь и куча водорослей: украинцы расстроены отдыхом на популярном курорте

Люди жалуются на то, что водоросли находятся просто под солнцем и из-за этого очень воняют. При этом на пляже просто невозможно находится.

В Скадовске на пляже лежит куча водорослей, которые воняют (фото: kherson.net.ua)

Отметим, что Скадовск пользуется большой популярностью у украинцев. Кроме того, там отдыхает очень много семей с детьми. Остается надеяться, что скором времени водоросли вывезут, и отдыхающие смогут вздохнуть полной грудью.

В Скадовске на пляже лежит куча водорослей, которые воняют (фото: kherson.net.ua)