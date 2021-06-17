Страшенний сморід і купа водоростей: українці засмучені відпочинком на популярному курорті

У Скадовську Херсонської області на пляжі купа водоростей і від них йде сильний неприємний запах. Люди, які приїхали відпочити на узбережжі Чорного моря сильно засмучені.
Про це повідомляє Kherson.net.ua.
Люди скаржаться на те, що водорості знаходяться просто під сонцем і через це дуже смердять. При цьому на пляжі просто неможливо знаходиться.
У Скадовську на пляжі лежить купа водоростей, які смердять (фото: kherson.net.ua)
Зазначимо, що Скадовськ користується великою популярністю в українців. Крім того, там відпочиває дуже багато сімей з дітьми. Залишається сподіватися, що незабаром водорості вивезуть, і відпочивальники зможуть зітхнути на повні груди.
У Скадовську на пляжі лежить купа водоростей, які смердять (фото: kherson.net.ua)
Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, В Кирилівці Запорізької області пройшла сильна злива. Через велику кількість води багато вулиць перетворилися на річки. Відпочивальники жартують, що тепер купатися можна прямо з номера.
У коментарях українці зазначили, що подібне вже було минулого року. У ДСНС заявили, що зливи в Україні пройдуть в більшості областей, крім західних. У Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях очікуються сильні дощі.
Ми також писали про те, що в Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку осоромились прибиранням узбережжя від водоростей і бруду. Замість того щоб скидати водорості в купу на березі і вивозити, вони просто закидають їх назад в море.