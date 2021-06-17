RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Страшенний сморід і купа водоростей: українці засмучені відпочинком на популярному курорті

Автор: Роман Мирончук

У Скадовську Херсонської області на пляжі купа водоростей і від них йде сильний неприємний запах. Люди, які приїхали відпочити на узбережжі Чорного моря сильно засмучені.

Про це повідомляє Kherson.net.ua.

Люди скаржаться на те, що водорості знаходяться просто під сонцем і через це дуже смердять. При цьому на пляжі просто неможливо знаходиться.

У Скадовську на пляжі лежить купа водоростей, які смердять (фото: kherson.net.ua)

Зазначимо, що Скадовськ користується великою популярністю в українців. Крім того, там відпочиває дуже багато сімей з дітьми. Залишається сподіватися, що незабаром водорості вивезуть, і відпочивальники зможуть зітхнути на повні груди.

У Скадовську на пляжі лежить купа водоростей, які смердять (фото: kherson.net.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, В Кирилівці Запорізької області пройшла сильна злива. Через велику кількість води багато вулиць перетворилися на річки. Відпочивальники жартують, що тепер купатися можна прямо з номера.

У коментарях українці зазначили, що подібне вже було минулого року. У ДСНС заявили, що зливи в Україні пройдуть в більшості областей, крім західних. У Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях очікуються сильні дощі.

Ми також писали про те, що в Бердянську Запорізької області місцеві бази відпочинку осоромились прибиранням узбережжя від водоростей і бруду. Замість того щоб скидати водорості в купу на березі і вивозити, вони просто закидають їх назад в море.

Читайте РБК-Україна в Google News
курортХерсонская область