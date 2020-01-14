Страшная трагедия: на Закарпатье ребенок погиб из-за свечи

В Закарпатской области из-за неосторожного обращения с огнем погиб годовалый ребенок. Подробности трагедии рассказали в ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

Страшная новость облетела поселок Порошково Закарпатской области поздно вечером в понедельник, 13 января. Годовалая девочка погибла из-за сильных термических ожогов. Как сообщили в полиции, трагедия произошла в доме, который находится на окраине села.

"Следователи установили, что происшествие произошло в доме, расположенном в поле за 400 метров от населенного пункта. В здании нет ни газа, ни света, ни воды. Выяснилось, что около 21:00 родители девочки – 27 летний отец и 17-летняя мать, оставили без присмотра двух своих детей, а сами ушли. Возле кроватки спящего младенца они установили зажженную свечу. От нее загорелась кроватка", - рассказали в пресс-службе полиции.

Годовалая девочка получила значительные ожоги, что вероятно и стало причиной ее смерти. Старшая сестра, которая находилась в том же помещении, не пострадала.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Злостное невыполнение родителями их обязанностей, что привело к тяжелым последствиям". Устанавливаются все детали трагедии. Полиция и социальные службы проверяют условия проживания детей в доме, будет инициировано рассмотрение вопроса об изъятии второго ребенка из данной семьи.