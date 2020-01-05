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На трассе Киев-Чоп в результате лобового столкновения двух авто погиб ребенок

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 10:35
На трассе Киев-Чоп в результате лобового столкновения двух авто погиб ребенок
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Еще двое людей госпитализированы

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб ребенок 2016 года рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Авария произошла 4 января около 21:45 в селе Банюнин Камянко-Бугского района. Житель города, управляя Lexus GS300 выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Malibu, под управлением жителя Киевской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet, ребенок 2016 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двое пассажиров автомобиля Chevrolet госпитализированы в ТП №3 г. Львова.

Пассажир автомобиля Lexus, жительница г. Киев 1992 года рождения, доставлена в Буске ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпущена.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Черновицкой области днем 30 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали 2 человека, в частности ребенок.

РБК-Украина писало, что на автодороге Киев-Чоп возле села Дорогобуж в Ровенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб ребенок.

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