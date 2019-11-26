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Страшная опасность: украинские школьники начали употреблять новый наркотик

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 14:27
Страшная опасность: украинские школьники начали употреблять новый наркотик
Школьники в опасности (Коллаж РБК-Украина)

В киевских школах продают синтетический наркотик "для успокоения"

В киевских школах бьют тревогу родители, некоторые школьники начали употреблять новый наркотик, который называется Xanax. Подростки покупают мощный транквилизатор ради забавы или чтобы успокоиться перед экзаменами либо контрольными. Наркотик выпускается в форме таблеток белого цвета и на черном рынке стоит 150 гривен за пилюлю. Об этом пишут "Вести".

Так, в Дарницком районе в одной из школ отец заметил у своего сына белые таблетки с надписью Xanax.

"Сын рассказал мне, что он купил таблетки у старшеклассников по 150 грн. Мол, они помогают успокоится перед контрольными, и много кто из его друзей их принимает", — рассказал мужчина.

Отмечается, что Хanax благодаря активному действующему веществу алпразоламу, действительно, позволяет почти моментально расслабиться, снять напряжение, подавить чувство страха, тревоги и беспокойства.

По словам врачей, употребление подобных препаратов в раннем возрасте может привести к непоправимым изменения.

Страшная опасность: украинские школьники начали употреблять новый наркотикXanax продают сами школьники (фото из открытых источников)

"В школьном возрасте психика подростков еще не сформирована. Поэтому этот препарат, как и любые другие транквилизаторы, при использовании в нелечебных целях способны привести к нарушении памяти, изменении характера личности и, главное, стать трамплином к употреблению более серьезных веществ", - сообщают врачи.

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