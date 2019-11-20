ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Киевом пропали школьники: дети всю ночь прятались от опекуна в шалаше

STYLERПроисшествия    20.11.2019 - 14:43
Под Киевом пропали школьники: дети всю ночь прятались от опекуна в шалаше
Под Киевом нашли пропавших школьников (коллаж: РБК-Украина)

Двое школьников сбежали из приемной семьи в Киевской области

В Киевской области на протяжении суток искали двоих детей, которые не вернулись домой со школы. Мальчики воспитываются в детском доме семейного типа в Фастове. Полиция публиковала приметы 10-летнего Виталия Гадяча и 12-летнего Валентина Собковского.

20 ноября в ГУНП области сообщили, что ребят нашли. Полиция не прекращала поиски и в ночное время, несмотря на туман, который усложнял разыскные мероприятия.

Как оказалось, около 15:00 ребята вышли с местной школы №10, но домой не дошли. Они бродили по городу до вечера, а когда стемнело, смастерили себе шалаш из подручных материалов.

Под Киевом пропали школьники: дети всю ночь прятались от опекуна в шалашеПод Киевом пропали школьники: дети всю ночь прятались от опекуна в шалаше

Под Киевом нашли пропавших школьников (Виталий Гадяч и Валентин Собковский, фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

Ночлег они организовали около железнодорожного вокзала из различного тряпья, которое нашли неподалеку.

К счастью, ребята не пострадали. Их вернули опекуну, а с семьей провели профилактическую беседу. Будут ли наказаны родители из приемной семьи, достоверно неизвестно.

Лежала в поле подсолнухов: пропавшую в Днепре женщину нашли мертвой (видео) Пропавшего в Киеве 20-летнего юношу нашли повешенным: все детали и фото
Новости Украины Помогите найти
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь