"Страшная интоксикация": Гайтана рассказала об ужасных условиях в самолете со щелями

Гайтана пожаловалась на авиалинии украинской компании Windrose. По словам певицы, в самолете не было чем дышать из-за выхлопных газов, а из щелей сверху очень дуло.

Об этом артистка рассказала в Instagram .

"Друзья! Будьте осторожны! Берегите себя. Последствия после такого полета: тошнота, бессонница, головная боль, страшная интоксикация", - написала она.

Инцидент произошел, когда Гайтана летела из Киева в Херсон на празднование дня города.

Певица отметила, что на борту была ужасная вонь и маски не помогали. Ей пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы не потерять сознание. Также очень мешали щели в самолете, которые предыдущие пассажиры затыкали салфетками.

Ее очень расстроило, что руководство компании знает о проблеме, но так ничего и не сделало для более комфортного перелета своих пассажиров.

"Завтра снова лететь…страшно", - отметила артистка.

Скриншот с Instagram