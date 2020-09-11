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Эти страны закрыли въезд: куда нельзя полететь украинцам

Автор: Анна Шиканова

Появился обновленный список стран, которые закрыты для посещения туристов

В Минздраве обновили список стран, которые открыты для посещения, а также тех, куда нельзя попасть в связи с плохой эпидемиологической ситуацией. Список опубликовали на сайте ведомства.

Закрытыми для посещения остаются такие страны:

  • США
  • Франция
  • Израиль
  • Молдова
  • Испания
  • Черногория
  • Хорватия
  • Аргентина
  • Мальдивы
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Корея

Стоит отметить, Румыния была до недавнего временив "красной" зоне, но количество заболевших начало снижаться и теперь посещение этой страны стало доступно для украинцев.

Кроме того, туристы из Украины могут свободно посещать такие страны:

  • Индия
  • Россия
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Швейцария
  • Великобритания
  • Польша
  • Венгрия
  • Канада
  • Германия
  • Литва
  • Беларусь
  • Греция
  • Грузия
  • Египет
  • ОАЭ
  • Доминиканская республика
  • Чехия
  • Армения
  • Мексика
  • Португалия
  • Бельгия
  • Ирландия
  • Словакия
  • Турция
  • Болгария
  • Норвегия
  • Канада
  • Тунис
  • Сербия
  • Литва
  • Финляндия
  • Япония
  • Австралия
  • Латвия
  • Кипр
  • Таиланд

Стоит отметить, что Украина снова оказалась в "зеленой" зоне для посещения.

Как сообщает туристический портал OneTwoTrip, в последнее время участились случаи использования транзитных авиаперелетов через Стамбул. Туристы таким образом попадали в Сеул, Загреб. Также востребованными оказались авиаперелеты с пересадкой в Тирану, Тель-Авиве, Каире, Мале, Барселоне и Хургаде.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине снова зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом за одни сутки. Количество больных перевалило за три тысячи человек.

Также мы рассказывали о том, что Киев попал в "оранжевую" зону по количеству зараженных и в столице вводят новые карантинные ограничения и правила.

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