Эти страны закрыли въезд: куда нельзя полететь украинцам

В Минздраве обновили список стран, которые открыты для посещения, а также тех, куда нельзя попасть в связи с плохой эпидемиологической ситуацией. Список опубликовали на сайте ведомства.

Закрытыми для посещения остаются такие страны:

США

Франция

Израиль

Молдова

Испания

Черногория

Хорватия

Аргентина

Мальдивы

Бразилия

Колумбия

Корея

Стоит отметить, Румыния была до недавнего временив "красной" зоне, но количество заболевших начало снижаться и теперь посещение этой страны стало доступно для украинцев.

Кроме того, туристы из Украины могут свободно посещать такие страны:

Индия

Россия

Нидерланды

Австрия

Швейцария

Великобритания

Польша

Венгрия

Канада

Германия

Литва

Беларусь

Греция

Грузия

Египет

ОАЭ

Доминиканская республика

Чехия

Армения

Мексика

Португалия

Бельгия

Ирландия

Словакия

Турция

Болгария

Норвегия

Канада

Тунис

Сербия

Литва

Финляндия

Япония

Австралия

Латвия

Кипр

Таиланд

Стоит отметить, что Украина снова оказалась в "зеленой" зоне для посещения.

Как сообщает туристический портал OneTwoTrip, в последнее время участились случаи использования транзитных авиаперелетов через Стамбул. Туристы таким образом попадали в Сеул, Загреб. Также востребованными оказались авиаперелеты с пересадкой в Тирану, Тель-Авиве, Каире, Мале, Барселоне и Хургаде.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине снова зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом за одни сутки. Количество больных перевалило за три тысячи человек.

Также мы рассказывали о том, что Киев попал в "оранжевую" зону по количеству зараженных и в столице вводят новые карантинные ограничения и правила.