В Киеве ужесточили карантин: что закрыли и отменили

В Киеве вводят новые карантинные ограничения и запреты
В Киеве ужесточили карантин из-за повышения количества больных с коронавирусом. Столица вошла в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. В связи с этим в Киеве вводят дополнительные карантинные ограничения.
За последние сутки в Киеве было зарегистрировано 404 новых случая COVID-19, из них 33 пациента – это дети. Как рассказал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram, в Киеве вводятся новые карантинные ограничения:
Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено не больше 220 человек. Расчет дистанции – 1 человек на 10 метров сооружения.
Запрещена деятельность заведений, которые предлагают услуги по размещению – кроме гостиниц.
Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях образования разрешено группами не более 20 человек.
Проведение медицинскими учреждениями плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента.
Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 метров помещения.
Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха – санаториев и лагерей в столице и области.
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с понедельника заработают новые правила карантина в городах.
А также рассказывали о том, какие города и области в Украине попали в "красную" зону.