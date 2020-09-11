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Ці країни закрили в'їзд: куди не можна полетіти українцям

Автор: Анна Шиканова

З'явився оновлений список країн, які закриті для відвідування туристів

У МОЗ оновили список країн, які відкриті для відвідування, а також тих, куди не можна потрапити у зв'язку з поганою епідеміологічною ситуацією. Список опублікували на сайті відомства.

Закритими для відвідування залишаються такі країни:

  • США
  • Франція
  • Ізраїль
  • Молдова
  • Іспанія
  • Чорногорія
  • Хорватія
  • Аргентина
  • Мальдіви
  • Бразилія
  • Колумбія
  • Корея

Варто відзначити, Румунія була до недавнього часу в "червоній" зоні, але кількість хворих почала знижуватися і тепер відвідування цієї країни стало доступно для українців

Крім того, туристи з України можуть вільно відвідувати такі країни:

  • Індія
  • Росія
  • Нідерланди
  • Австрія
  • Швейцарія
  • Великобританія
  • Польща
  • Угорщина
  • Канада
  • Німеччина
  • Литва
  • Білорусь
  • Греція
  • Грузія
  • Єгипет
  • ОАЕ
  • Домініканська республіка
  • Чехія
  • Вірменія
  • Мексика
  • Португалія
  • Бельгія
  • Ірландія
  • Словаччина
  • Туреччина
  • Болгарія
  • Норвегія
  • Канада
  • Туніс
  • Сербія
  • Литва
  • Фінляндія
  • Японія
  • Австралія
  • Латвія
  • Кіпр
  • Таїланд

Варто відзначити, що Україна знову опинилася в "зеленій" зоні для відвідування.

Як повідомляє туристичний портал OneTwoTrip, останнім часом почастішали випадки використання транзитних авіаперельотів через Стамбул. Туристи таким чином потрапляли в Сеул, Загреб. Також популярними виявилися авіаперельоти з пересадкою в Тирану, Тель-Авіві, Каїрі, Мале, Барселоні та Хургаді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні знову зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусом за одну добу. Кількість хворих перевищила три тисячі осіб.

Також ми розповідали про те, що Київ потрапив у "помаранчеву" зону за кількістю заражених і у столиці запроваджують нові карантинні обмеження і правила.

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