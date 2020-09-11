Ці країни закрили в'їзд: куди не можна полетіти українцям

У МОЗ оновили список країн, які відкриті для відвідування, а також тих, куди не можна потрапити у зв'язку з поганою епідеміологічною ситуацією. Список опублікували на сайті відомства.

Закритими для відвідування залишаються такі країни:

США

Франція

Ізраїль

Молдова

Іспанія

Чорногорія

Хорватія

Аргентина

Мальдіви

Бразилія

Колумбія

Корея

Варто відзначити, Румунія була до недавнього часу в "червоній" зоні, але кількість хворих почала знижуватися і тепер відвідування цієї країни стало доступно для українців

Крім того, туристи з України можуть вільно відвідувати такі країни:

Індія

Росія

Нідерланди

Австрія

Швейцарія

Великобританія

Польща

Угорщина

Канада

Німеччина

Литва

Білорусь

Греція

Грузія

Єгипет

ОАЕ

Домініканська республіка

Чехія

Вірменія

Мексика

Португалія

Бельгія

Ірландія

Словаччина

Туреччина

Болгарія

Норвегія

Канада

Туніс

Сербія

Литва

Фінляндія

Японія

Австралія

Латвія

Кіпр

Таїланд

Варто відзначити, що Україна знову опинилася в "зеленій" зоні для відвідування.

Як повідомляє туристичний портал OneTwoTrip, останнім часом почастішали випадки використання транзитних авіаперельотів через Стамбул. Туристи таким чином потрапляли в Сеул, Загреб. Також популярними виявилися авіаперельоти з пересадкою в Тирану, Тель-Авіві, Каїрі, Мале, Барселоні та Хургаді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні знову зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусом за одну добу. Кількість хворих перевищила три тисячі осіб.

Також ми розповідали про те, що Київ потрапив у "помаранчеву" зону за кількістю заражених і у столиці запроваджують нові карантинні обмеження і правила.