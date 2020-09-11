Эти страны закрыли въезд: куда нельзя полететь украинцам

Появился обновленный список стран, которые закрыты для посещения туристов
В Минздраве обновили список стран, которые открыты для посещения, а также тех, куда нельзя попасть в связи с плохой эпидемиологической ситуацией. Список опубликовали на сайте ведомства.
Закрытыми для посещения остаются такие страны:
Стоит отметить, Румыния была до недавнего временив "красной" зоне, но количество заболевших начало снижаться и теперь посещение этой страны стало доступно для украинцев.
Кроме того, туристы из Украины могут свободно посещать такие страны:
Стоит отметить, что Украина снова оказалась в "зеленой" зоне для посещения.
Как сообщает туристический портал OneTwoTrip, в последнее время участились случаи использования транзитных авиаперелетов через Стамбул. Туристы таким образом попадали в Сеул, Загреб. Также востребованными оказались авиаперелеты с пересадкой в Тирану, Тель-Авиве, Каире, Мале, Барселоне и Хургаде.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине снова зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом за одни сутки. Количество больных перевалило за три тысячи человек.
Также мы рассказывали о том, что Киев попал в "оранжевую" зону по количеству зараженных и в столице вводят новые карантинные ограничения и правила.