Ці країни закрили в'їзд: куди не можна полетіти українцям

З'явився оновлений список країн, які закриті для відвідування туристів
У МОЗ оновили список країн, які відкриті для відвідування, а також тих, куди не можна потрапити у зв'язку з поганою епідеміологічною ситуацією. Список опублікували на сайті відомства.
Закритими для відвідування залишаються такі країни:
Варто відзначити, Румунія була до недавнього часу в "червоній" зоні, але кількість хворих почала знижуватися і тепер відвідування цієї країни стало доступно для українців
Крім того, туристи з України можуть вільно відвідувати такі країни:
Варто відзначити, що Україна знову опинилася в "зеленій" зоні для відвідування.
Як повідомляє туристичний портал OneTwoTrip, останнім часом почастішали випадки використання транзитних авіаперельотів через Стамбул. Туристи таким чином потрапляли в Сеул, Загреб. Також популярними виявилися авіаперельоти з пересадкою в Тирану, Тель-Авіві, Каїрі, Мале, Барселоні та Хургаді.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні знову зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусом за одну добу. Кількість хворих перевищила три тисячі осіб.
Також ми розповідали про те, що Київ потрапив у "помаранчеву" зону за кількістю заражених і у столиці запроваджують нові карантинні обмеження і правила.