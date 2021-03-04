Странный симптом: врач из Днепра рассказал о самочувствии на 5 день после вакцинирования

Первую дозу вакцины медик получил 26 февраля. Как он отметил в своем дневнике с юмором, ощущения после укола были непривычные, но в целом состояние было отличное. Через сутки у врача немного поднялась температура тела и появилась легкая головная боль, которую Берегий списал на побочное действие вакцины или "возраст".

Также он отметил, что место укола незначительно побаливало и пошутил, что это "видимо, просто чип чешется".

А на пятый день Алексей Берегий сообщил о странном симптоме, который появился у него в общественном транспорте.

"Проснулся в 7 утра и … все хорошо. Никаких симптомов, ничего не болит и даже не напоминает. Позавтракал, оделся и отправился на работу. Зашел в маршрутку, достал из кармана смартфон и вот – резкое головокружение. Что это происходит? Симптом? Нет, это реакция на почти 1000 комментариев под постом одного из сайтов касательно "дневника вакцинированного". Странный симптом – популярность", - с юмором рассказал медик.

Он добавил, что пятый день после вакцинации у него прошел без особенностей, хотя один раз на смартфоне пропала связь.

"Илон, прошу принять во внимание и разработать обновление к чипу. Пятые сутки после вакцинирования – новое индийское слово – пхир милеге", - резюмировал Алексей Берегий.