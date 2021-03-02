Дневник вакцинированного: украинский врач описал состояние после прививки от COVID-19 по дням

В Днепре врач медицины неотложных состояний Алексей Берегий подробно рассказал о состоянии после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield индийского производства.

Прививку работнику НСЗУ "Национальная служба здоровья Украины" сделали 26 февраля, и с тех пор прошли уже четвертые сутки.

День вакцинации - нулевой

В первый день Берегий рассказал, что сразу после укола ощущения были довольно непривычными, но в целом состояние оценил как отличное.

"Это как одним из первых ступить на поверхность Луны, ведь этот маленький шаг, который каждый из нас способен сделать, способен спасти человечество!" - отметил медик.

День первый после прививки

Сутра Берегий чувствовал легкую головную боль, которую списал или на побочное действие вакцины, или "на возраст" - гипертоническая болезнь, метеочувствительность и еще куча достоверных факторов. После измерения температуры градусник показал 38.0 градус.

"Умираю? Нет, всего лишь предполагаемая защитная реакция организма на вакцину. Одна таблетка парацетамола... решила эту "проблему", - рассказал он.

Также медик отметил, что чувствовал незначительную боль в области места инъекции, и с иронией добавил, что "видимо, просто чип чешется".

День второй после вакцинации

Состояние врач расценивал как нормальное, но плечо все еще побаливало, а температура спала до 36,7 градуса.

"Решил измерить сатурацию. Результат - 99% - как у молодого. Есть аппетит, ну а как иначе, если поужинал в 22.00. А вот запах утреннего кофе чувствую на все 100%", - говорится в публикации.

День третий после вакцинации

Плечо уже перестало болеть. Хотя медик признался, что утром успел переволноваться по причине того, что не чувствовал левую руку... но все объяснилось очень просто - "отлежал", когда спал.

"Привет, побочная реакция от вакцины. А хотя нет... Молочная кислота - коварная ты #%^*$. Просто "отлежал" руку. 2 минуты страдания и все в норме. Плечо перестало болеть, наконец заявка на чипирование согласована Маском. Спасибо, Илон. Третьи сутки после вакцинации - стабильность - наше все", - пишет Берегий.

День четвертый после вакцинации

Никаких побочных эффектов медик не чувствовал: ни давления, ни отдышки, ни тошноты и прочее.

"Общее самочувствие позволяет работать на все 100%. Считаю, что это заслуга индийского чипа, ведь когда в Украине еще ночь, в Дели уже светает, и чип наполняется живительной энергией", - рассказал Берегий.