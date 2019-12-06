Дивні обставини: у Рівному загадково загинула мати трьох дітей

У Рівному багатодітна мати випала з 9-го поверху (Колаж РБК-Україна)

Жінка випала з вікна дев'ятого поверху у квартирі свого брата в Рівному

В Рівному при дивних обставинах загинула 31-річна багатодітна мати. Її тіло виявили під вікнами однієї з багатоповерхівок. Версій на даний момент багато: в поліції схиляються до того, що жінка вчинила суїцид, рідні кажуть про нещасний випадок, а сусіди натякають, що могло відбутися вбивство. Деталі страшної трагедії повідомляє ТСН.

Жінка випала з вікна 9-го поверху, і сусіди одразу викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Медики допомогти нещасній вже не змогли, а в поліції стверджують, що все виглядає так, як ніби вона сама вистрибнула.

"Ознак насильницької смерті не виявлено, на даний момент все виглядає так, ніби жінка вистрибнула з вікна", - розповів керівник відділу комунікації Національної поліції Рівненської області Антон Крук.

31-річна Людмила жила в Рівненській області, у неї троє синів. Старші хлопчики ходять в школу, наймолодшому – 5 років. В той день вона приїхала у Рівне до брата, щоб провести обстеження середнього сина. Ввечері вона погано себе почувала, у неї стрибав тиск. Вона прийняла ліки і попросилася переночувати у брата і його дружини.

Рідні кажуть, що Людмила була дуже втомлена, вони разом повечеряли і пішли спати. Коли сталася трагедія – вони не знають, були впевнені, що вона спить у своїй кімнаті. Поліція, яка приїхала за викликом, піднялася в квартиру і запитала господаря про сестру, на що той відповів, що вона спить. І тільки разом з поліцейськими він виявив, що ліжко порожне, а в кімнаті відчинене вікно.

А от сусіди дотримуються іншої версії. Дівчина з 10-го поверху розповіла, що у квартирі була сварка і близько другої години ночі були чутні звуки бійки. Є припущення, що Людмилу виштовхнули з вікна. Також сусіди розповіли, що брат Людмили іноді випивав і був буйним. Однак чоловік заперечує факт сварки.

У рідному селі Людмили версію самогубства відкидають відразу – у жінки була хороша сім'я, з чоловіком ладнали, троє хлопчаків. Схиляються, що це міг бути нещасний випадок, так як вона погано себе почувала.

Поліція проводить розслідування і встановлює коло осіб, з якими вона спілкувалася напередодні смерті – дзвінки, смс. Проводиться експертиза, щоб встановити точну причину смерті.

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