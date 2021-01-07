От страха умрешь быстрее: украинский врач высказался о новом штамме коронавируса

Коронавирус в Украине (фото: Getty Images)

Новый штамм коронавируса из Великобритании VUI-202012/01, способный передаваться гораздо быстрее, вызвал в обществе панику и страх, в "раздувании" которых принимает участие научное сообщество.

Такое мнение высказал врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский, передает ТСН.

Медик подчеркивает, что мутации COVID-19 - этого РНК-содержащего вируса - были прогнозированы еще ранее.

Также доктор призвал не паниковать и отметил, что новых штаммов коронавируса будет появляться все больше, поэтому люди должны нравственно быть к этому готовыми.

"Моя позиция - нужно научиться с этим жить. Так, должны быть некоторые новые правила поведения и коммуникации. Но закрывать все вокруг, пугаться друг друга, истерить - не выход. Иначе от страха умрешь быстрее, чем от новых штаммов. Потому что они будут все новые и новые... У нас наращенные мощности лабораторий, увеличивается количество коек с кислородом, врачи имеют большой опыт. Сегодня мы гораздо более готовы к встрече с новыми штаммами, чем год назад. Так зачем тогда пугаться?", - говорит Сильковский.

Также врач провел параллели между коронавирусом и гриппом и поделился наблюдением о влиянии одной болезни на заражение другой.

"По моим наблюдениям те, которые в начале 2020-го переболели обычным гриппом и ОРЗ, потом некоторое время не болели COVID-19 даже после подтвержденного контакта с больными. Предполагаю, что переболевшие на COVID-19 будут более устойчивыми к заболеванию нынешний грипп. Почему нет исследований по этому поводу? Чтобы хоть какой-то оптимизм на фоне мировой истерии", - рассказал он.

Медик отметил, что практически каждый год в Украине был новый штамм вируса гриппа, но это никого не пугало, и сейчас его уже почти нет в стране.

"И как-то же человечество продолжало жить. И границы не закрывались, и самолеты продолжали летать. А теперь локдаун за локдауном, ограничения, комендантский час. Но коронавирус начал распространяться примерно год назад. И что удивительного, что новый год принес новый штамм? С гриппом раньше было так же. Но уже новый год, а у нас практически нет гриппа. Тогда как раньше к новому году мы имели уже значительное количество больных", - заявил Сильковский.

Ранее сообщалось, что эпидемиолог указала на опасность мутировавшего коронавируса и подчеркнула, что нужны срочные меры.

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