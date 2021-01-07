Від страху помреш швидше: український лікар висловився про новий штам коронавірусу

Коронавірус в Україні (фото: Getty Images)

Новий штам коронавірусу з Великої Британії VUI-202012/01, який здатний передаватися набагато швидше, викликав у суспільстві паніку і страх, в "роздуванні" яких бере участь наукове співтовариство.

Таку думку висловив лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський, передає ТСН.

Медик наголошує, що мутації COVID-19 - цього РНК-вмісного вірусу - були прогнозовані ще раніше.

Також доктор закликав не панікувати та зазначив, що нових штамів коронавірусу буде з'являтися все більше, тому люди повинні бути морально готовими до цього.

"Моя позиція - потрібно навчитися з цим жити. Так, мають бути деякі нові правила поведінки і комунікації. Але зачиняти все навколо, лякатися одне одного, істерити - не вихід. Інакше від страху помреш швидше, ніж від нових штамів. Бо вони будуть все нові й нові... У нас нарощені потужності лабораторій, збільшується кількість ліжок з киснем, лікарі мають неабиякий досвід. Сьогодні ми набагато більш готові до зустрічі з новими штамами, ніж рік тому. То навіщо тоді лякатися?", - каже Сільковський.

Також лікар провів паралелі між коронавірусом і грипом та поділився спостереженням про вплив однієї хвороби на зараження іншою.

"За моїми спостереженнями ті, які на початку 2020-го перехворіли на звичайний грип і ГРЗ, потім деякий час не хворіли на COVID-19 навіть після підтвердженого контакту з хворими. Припускаю, що перехворілі на COVID-19 будуть більш стійкими до захворювання на цьогорічний грип. Чому немає досліджень з цього приводу? Щоб хоч якийсь оптимізм на фоні світової істерії", - розповів він.

Медик зазначив, що практично щороку в Україні був новий штам вірусу грипу, але це нікого не лякало, і зараз його вже майже немає в країні.

"І якось же людство продовжувало жити. І кордони не зачинялися, і літаки продовжували літати. А тепер локдаун за локдауном, обмеження, комендантські години. Але ж коронавірус почав поширюватися приблизно рік тому. І що дивного, що новий рік приніс новий штам? З грипом раніше було так само. Але вже новий рік, а у нас практично немає грипу. Тоді, як раніше до нового року ми мали вже значну кількість хворих", - заявив Сільковський.

Раніше повідомлялося, що епідеміолог вказала на небезпеку мутованого коронавірусу і наголосила, що потрібні термінові заходи.

Також ми писали про те, що лікар розповів про симптоматику і лікування пацієнта з мутованим коронавірусом в Україні.