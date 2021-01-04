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Нужны срочные меры: эпидемиолог указала на опасность мутировавшего коронавируса

Понедельник 04 января 2021 09:20
Нужны срочные меры: эпидемиолог указала на опасность мутировавшего коронавируса
Мутировавший коронавирус из Британии опасен (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Мутировавший коронавирус из Британии, штамм VUI-202012/01, особенно заразен для детей и подростков. И это делает его более опасным, считают некоторые специалисты, призывая к срочным мерам.

Так, по словам эпидемиолога из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани, эта особенность позволит вирусу быстрее распространяться и среди взрослых. Об этом ученая написала в Twitter.

Эксперт говорит, что новый штамм может распространяться быстрее, вызывая рост смертности. Гурдасани считает, что уже сейчас нужно предпринимать меры борьбы с инфекцией. В первую очередь, по ее мнению, нужно закрыть школы.

"Все факты говорят о том, что нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании... Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу вируса", - написала она.

Отметим, что про новый штамм коронавируса заявил в декабре прошлого года премьер Британии Борис Джонсон, объявивший, что Лондон и части юго-восточной и восточной Англии перейдут на ограничения "четвертого уровня".

Ранее врач из Закарпатья назвал симптомы первого украинца, заразившегося новым штаммом коронавируса.

Также мы писали, что известно о новом британском штамме коронавируса VUI-202012/01.

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