"Страх - руйнує": Ломакін після мобілізації потрапив до шпиталю та розповів про свій стан
Український співак Микита Ломакін, який нещодавно повідомив, що був мобілізований до війська, потрапив у шпиталь.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
Ломакін відверто розповів про складний період, який йому довелося пережити після мобілізації.
Різка зміна звичного ритму життя, постійна напруга, тривога, сигарети й повна відсутність творчої реалізації - усе це сильно вдарило по його здоров’ю.
Врешті, співак опинився в шпиталі з діагнозом "бронхіт".
"Мистецтво - лікує, страх - руйнує. Думав про це, коли знову співав. Голос був хриплий, бо я не співав понад місяць, хворів бронхітом, багато курив і нервував. Зміна обстановки - мобілізація, військова частина, а потім БЗВП посіяло в мені страх. І це привело мене в шпиталь - бронхіт, температура", - написав він.
Нікіта Ломакін (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)
Після лікування артист повернувся на службу, і саме там на нього чекав несподіваний, але надзвичайно важливий момент - до частини завітав військовий оркестр.
Хтось із побратимів згадав, що Микита - професійний співак, і йому запропонували заспівати.
"І коли я взяв в руки мікрофон, то відразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні й на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге - про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує", - поділився співак.
27-річний артист опублікував відео з цього виступу, де виконав народну пісню "Чорнобривці".
За його словами, цей момент став для нього не просто поверненням до музики, а справжнім етапом внутрішнього зцілення.
"Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам", - зізнався Микита.
Нагадаємо, що про мобілізацію знаменитості стало відомо на початку літа - тоді він уперше розповів фанам, як саме опинився у лавах Збройних сил України.
Вас може зацікавити
- Козловський поскаржився на серйозну травму
- Чи донатив Олег Винник на ЗСУ
- Соломія Вітвіцька зізналася, чому її весілля з нареченим-військовим може бути спонтанним