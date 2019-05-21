Страждає кожне третє немовля: Комаровський попередив про "популярний" феномен

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів про причини незрозумілого плачу у немовлят

Євген Комаровський пояснив, як можна розпізнати дитячі коліки у малюка і поставити вірний діагноз. Відомий педіатр у своєму Instagram зазначив, що коліки як правило починаються, коли дитині виповнюється три тижні і закінчуються близько трьох місяців.

Доктор Комаровський, який раніше дав рекомендації щодо правильного вибору взуття для дитини дошкільного віку, озвучив способи виявлення цього поширеного поведінкового синдрому.

Як нагадав Комаровський, дитячі коліки являють собою епізоди незрозумілого плачу, які виникають у абсолютно здорової дитини.

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

"Тобто, якщо ваша дитина впала або відригнула, або ви розділи її, і вона в прохолодній кімнаті почала плакати – це жодного відношення до колік не має", - розповів лікар вищої категорії.

Вони проявляються, коли дитина здорова, сита, в кімнаті нормальна температура - не холодно і не жарко - але малюк плаче.

"Як правило кричить він у вечірній час, як правило, в один і той сами", - зазначив педіатр.

Також Комаровський рекомендує батькам для встановлення діагнозу "орієнтуватися на цифру три". Зокрема, дитячі коліки виникають у віці від 3 тижнів і закінчуються приблизно у 3 місяці.

Крім того, коліки виникають щонайменше 3 дні на тиждень і цей плач триває близько 3 годин на день.

Нагадаємо, що дитячі коліки зустрічаються приблизно у 30% дітей по всьому світу, незалежно від статі. Через малоефективність лікування колік медики часто переконують батьків просто перечекати, поки цей безпечний феномен не пройде сам собою.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося, раніше Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Додамо також, що Комаровський озвучив найважливіші правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

Нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.