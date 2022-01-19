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Стояли десятки років: як у Дніпрі неробочі труби стали унікальним арт-об'єктом

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Дніпро, Середа 19 січня 2022 16:44
Стояли десятки років: як у Дніпрі неробочі труби стали унікальним арт-об'єктом Фото: у Дніпрі неробочі труби стали унікальним арт-об'єктом (dnpr.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Неробочі труби заводу імені Карла Лібкнехта у Дніпрі стали унікальним арт-об'єктом. Проект всесвітньо відомої компанії з Дніпра "Expolight" переміг у всесвітньому конкурсі світлового дизайну LIT Lightning Design Awards 2021.

Про це пише РБК-Україна.STYLER.

Dnipro Light Flowers - географічно найбільша у світі постіндустріальна світлова інсталяція, що працює як єдина система. За допомогою світлових пікселів та суперпотужних лазерів колишні заводські труби створюють незабутній світло-музичний феєрверк.

Як повідомлялось, у Дніпрі відкрилася арт-інсталяція, яка об'єднує звуки, що асоціюються з містом, і скульптуру. Скульптура у Дніпрі об'єднує великий набір звуків, починаючи від плескоту хвиль Дніпра, закінчуючи звуком працюючого холодильника "Дніпро".

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