Комаров и Дорофеева просят помочь спасти мальчика: добро всегда возвращается (фото)

Дорофеева и Комаров просят помочь мальчику (Фото: коллаж РБК-Украина)

Мальчику Матвею необходима срочная операция в израильской клинике

Украинцев просят помочь мальчику, у которого диагностировали заболевание Лимфомы Беркитта. Подросток сейчас лечится в израильской клинике Шиба в Израиле. Врачи обнаружили у Матвея из Кривого Рога новые опухоли в поджелудочной железе и ребрах. Об этом рассказали известный телеведущий Дмитрий Комаров и солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в Instagram.

Речь идет о парнишке, здоровьем которого опекаются звездные волонтеры уже много месяцев. Летом благодаря помощи неравнодушных удалось собрать неподъемную для родителей 12-летнего Матвея сумму на срочную операцию, которую могли провести только в Израиле.

Медики могут провести терапию новым методом CAR-T и гарантируют 90% успеха, но для проведения операции необходимы средства, так как клиника работает по предоплате.

Дорофеева рассказала, что заболевание Лимфома Беркитта отличается высокой степенью злокачественности, и без лечения быстро прогрессирует и приводит к смерти.

Комаров и Дорофеева просят помочь спасти мальчика Матвея (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Друзья, близятся новогодние праздники, и самое время творить чудеса!!! Поверьте, у нас с вами это здорово получается!.. Мы с вами собрали 85 тысяч долларов из требуемых клиникой 116 тысяч (на тот момент). Это немало, но, увы, недостаточно. После проведения последней диагностики на счету больницы осталось 45731 долларов, а новый счет клиника выставила на 100 тысяч долларов. Нам не хватает 54269 долларов, и счет, к сожалению, идет на часы! Без оплаты лечение не начнется. Ребята, Матвей в очень тяжелом состоянии, поверьте он хочется жить здоровым! Всего две гривны от каждого из нас смогут дать мальчику шанс на новую жизнь. Такая пустяковая сумма имеет очень большое значение для него. Помните, друзья: добро вернется!" - говорится в публикации.

Комаров обратил внимание, что это единственная клиника, которая согласна провести лечение парня.

"Друзья, без нашей с вами помощи у парня может не быть ни Нового Года, ни дня Святого Николая. Может произойти самое худшее.... Всего 1-2 гривны от каждого из нас с вами отделяет Матвея от настоящего чуда. Пару гривен – это даже не чашка кофе, друзья. Один раз, один день отказаться от несущественной мелочи. Не купить чашку кофе или газировки. В наших руках возможность дать Матвею еще один шанс прожить красивую, полноценную, удивительную жизнь. И, как знать, может именно он когда-нибудь придет на помощь кому то из нас с вами, ведь добро всегда возвращается", - написал ведущий передачи "Мир наизнанку".

Также Комаров и Дорофеева указали реквизиты для перевода:

Карта ПриватБанка: 4149629381100163. Гаврильцив Наталья Александровна (мама)

Монобанк: 5375414114371452. Гаврильцив Наталья Александровна (мама)

Для переводов из других стран: PayPal: natasha-0508.88@mail.ru. Получатель KorolNatalya (с пометкой "Для Матвея").

Комаров и Дорофеева просят о помощи для мальчика Матвея, у которого диагностировали новые опухоли (Фото: instagram.com/komarovmir)

Напомним, что Матвея лечили в Днепре и Киеве: 6 блоков химиотерапии, гормональные препараты, но, к сожалению, результата это не дало.

Мама мальчика работает служителем в церкви, отец - полицейский.