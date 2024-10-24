"Стосунки - це велика робота і труднощі". Анна Трінчер і CHEEV вразили відвертим зізнанням

Які особисті історії відображені у пісні "Не знаю"?

Анна: Робота над треком "Не знаю" стала для мене справжнім емоційним процесом, який глибоко відображає те, що я переживала певний час. Хоча авторство пісні належить не мені, я намагалася передати в ній свої емоції і думки та залишити частинку себе. Я завжди вважала, що пісні потрібно створювати з душею - це не просто ноти і слова, а можливість висловити те, що часто залишається несказанним.

Особисті історії, зокрема моменти сумнівів і внутрішньої боротьби, стали основою для того, що я хотіла виразити через цей трек. Я впевнена, що багато хто з нас стикається з подібними переживаннями, коли виникає питання, чи варто продовжувати стосунки або обрати шлях самотності. Піснею я намагалася передати не лише свої переживання, але й те, що стосується багатьох людей, які можуть почуватися самотніми.

CHEEV: Це перший трек, який я не створював особисто, як автор. Зазвичай, я сам пишу слова та музику до своїх пісень, але не цього разу. Я просто дістав з глибин памʼяті власний досвід стосунків, скоріше квінтесенцію цих почуттів, а не якусь конкретну історію та емоційно пропустив через пісню, створену Андрієм Парфеновим та Нікітою Гончаренком.

Хто зробив перший крок для того, аби цей дует відбувся?

CHEEV: Ми часто перетинались на концертах, і в мене промайнула така ідея, якщо ми разом попрацюємо, то це буде дуже неочікуваний реліз. Ми ніби зовсім з різних жанрів, але може вийти щось цікаве. Тим паче мені подобається голос Ані, її тембр. І я запропонував ідею зробити дует. А в Ані якраз знайшлась пісня.

Але я вам відкрию секрет, починали ми готуватися до дуету, як виявилось, ще з 2020 року, коли я написав пісню для Ані іншою мовою. До речі, вона тоді стала саундтреком до фільму "Київська зірка". Дивно, але про цей факт ми згадали досить спонтанно, коли вже запремʼєрили спільну пісню.

Анна Трінчер та CHEEV на зйомках кліпу "Не знаю" (фото: NAME PR)

Які емоції у вас викликав цей трек після першого прослуховування?

Анна: Після першого прослуховування мене охопило відчуття емоційного піднесення, яке важко описати словами. Це було як спалах інтуїції, що підказував мені: "Це саме те, що потрібно". В ту мить я зрозуміла, що цей трек точно має торкнутися сердець слухачів.

Мені хотілося б, щоб наша пісня не лише звучала у навушниках, а й нагадувала всім, хто її розуміє через власну історію, що вони не одні у своїх переживаннях. Для мене трек став символом сили емоцій, які нас об'єднують, і я вірю, що кожен, хто його почує, знайде в ньому щось близьке і рідне.

CHEEV: Коли Аня надіслала мені демку, я побачив у ній себе: флешбеки спогадів, пережиті почуття, своєрідний комфорт від думки, що все в минулому. По суті, це той набір емоцій, по яких я визначаю, наскільки це моя пісня. Адже, коли я самостійно створюю музику, то завжди вкладаю особисту історію, незалежно від того, наскільки вона буде видозмінена в кінцевому результаті.

А коли вже отримав фінально зведений трек, я подумав: "Ой, а де співаю я, а де Аня?". Це так дивно і цікаво, що наші голоси настільки добре злились. І я в цій пісні ніби почув нові барви свого голосу.

Які особисті переживання або події вплинули на вибір для запису саме цієї пісні?

Анна: Коли я вперше почула трек "Не знаю", він викликав у мене сильні емоції, і я зрозуміла, наскільки глибоко він резонує з моїм власним досвідом. Ця пісня стала для мене своєрідним терапевтичним процесом, через який я змогла трансформувати свої переживання від втрат і розчарувань у виконання, що дозволяє глянути глибше в себе і зрозуміти, що я насправді відчуваю. Мої особисті випробування, такі як розлучення, стали каталізатором для глибоких роздумів про мої пріоритети та погляди на життя.

Для мене ця пісня відображає період внутрішньої боротьби та відродження, коли я вчилася заново будувати стосунки з собою та знаходити нові опори. Водночас "Не знаю" говорить про загальний досвід багатьох з нас. Я хочу нагадати, що ми всі стикаємося з подібними душевними переживаннями. Вона підкреслює, що вразливість може бути силою, а не слабкістю. Сподіваюся, кожен, хто послухає цю пісню, знайде в ній відображення своїх власних переживань і зрозуміє, наскільки важливо навчитися говорити про свої почуття.

Анна Трінчер та CHEEV на зйомках кліпу "Не знаю" (фото: NAME PR)

Як відбувався процес запису треку? Як довго створювалась ця музична робота?

CHEEV: Якщо не враховувати той факт, що ми почали в далекому 2020-му, то від першого повідомлення Ані до "Стоп! Знято" від режисера пройшло місяці два, не більше. Усе відбулось дуже швидко, я підʼїхав на студію, де записав всі свої партії. І одразу ми почали планувати знімання відео. Напевно, це одна з найлегших моїх робіт.

Чи були моменти, коли ви мали різні бачення?

Анна: Як у будь-якому творчому процесі, у нас були моменти, коли ми не зовсім сходилися в поглядах. Проте я вважаю, що саме ці різні думки роблять співпрацю цінною. Ми обговорювали наші ідеї та в результаті знаходили те, що було найкращим для пісні. Важливо вміти слухати одне одного та бути відкритими до нових ідей, і це допомогло нам створити справжній музичний шедевр.

CHEEV: В принципі, по кожному питанню ми зійшлись крім тональності, яка мені здалась занадто високою. Спочатку я запропонував зробити її нижче, але Аня не захотіла. І, можливо, це було правильним рішенням, бо тоді пісня могла зазвучати по-іншому, може навіть гірше і вона втратила би щось. Тому я вирішив довіритись баченню Ані та записати в оригінальній тональності - вийшло дуже класно!

Анна Трінчер та CHEEV на зйомках кліпу "Не знаю" (фото: NAME PR)

Кому належить ідея кліпу? Що для вас було найцікавішим та найскладнішим у процесі зйомок?

Анна: Ідея кліпу народилася у нашої творчої команди, проте основна концепція виникла з нашої спільної розмови про те, що ми прагнемо передати через цю пісню. Нам було важливо, щоб візуалізація відповідала емоційному наповненню треку.

Найцікавішим у процесі зйомок було те, як ми намагалися втілити наші почуття і переживання на екрані. Кожна сцена мала свій сенс, свій підтекст, і ми прагнули, щоб глядачі відчули той самий емоційний спектр, який ми проживали під час створення треку. Ми хотіли зробити так, щоб кліп не лише показував красиві сцени, а й передавав усю глибину почуттів. Це вимагало від нас багато уваги до деталей і тонкої роботи з виразом емоцій на камеру.

Як думаєте, кому найбільше відгукнеться цей трек?

Анна: Він адресований усім, хто переживає складнощі у стосунках, відчуває невизначеність у любові або просто намагається зрозуміти себе у контексті цих почуттів. Це не лише пісня про любов, а й про внутрішній пошук, сумніви та емоційні турбулентності, з якими стикаються люди у різні періоди свого життя.

Особливо вона може зачепити тих, хто проходить через етапи самопізнання або намагається зібрати докупи свої почуття. Я сподіваюся, що ця пісня стане для них своєрідною емоційною підтримкою, допоможе відчути, що вони не самотні у своїх переживаннях і, можливо, навіть знайти в ній відповіді на питання, які їх турбують.

CHEEV: Ця пісня буде досить близька людям, які переживають емоції, про які йдеться в ній. Людям, які або опинились на бездоріжжі власних почуттів, або зовсім зайшли в глухий кут. Людям, у яких великий спільний багаж минулого й невизначене майбутнє. У відео наші герої вирішують йти різними шляхами з поваги до того, що їм довелося пройти разом. Але це не єдине правильне рішення в подібних ситуаціях. І ми показуємо це глядачеві.

Що б ви хотіли порадити усім слухачам, хто зараз переживає складний період у стосунках? І що допомогло саме вам подолати ці труднощі?

CHEEV: Будь-які стосунки - це велика робота і труднощі, які можуть час від часу виникати при всій своїй типовості, і вони унікальні для конкретних дієвих осіб. Здавалось би, правильне рішення для одних може стати трагедією для інших.

Завжди у складних ситуаціях мій союзник - час, я ставлю все на паузу і даю собі час подумати. Я дуже й дуже глибоко повертаюсь до первинного себе і намагаюсь чесно відповісти, чого справді хочу.

Анна Трінчер та CHEEV на зйомках кліпу "Не знаю" (фото: NAME PR)