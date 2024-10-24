Христина Соловій потрапила у гучний скандал через поцілунок з дитиною: "Сподіваюся, вас засудять"
Співачка Христина Соловій спровокувала неабияку хвилю хейту. Під час нещодавнього концерту вона поспілкувалася з фанами, серед яких був маленький хлопчик. І саме через зустріч з дитиною та вчинок зірки мережа нині лютує й вимагає "скасувати" співачку.
Як Соловій потрапила у новий скандал та що про це думають коментатори, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Соловій поцілувала дитину
Так, співачка виклала у соцмережі нове відео. На ньому вона сидить на сцені, а поруч з нею маленький хлопчик. Дитина хотіла поцілувати Соловій, ймовірно, в щічку, але зірка повернулася.
Через це сталося так, що хлопчик поцілував Христину в губи. Сама вона сміялася й не засоромилася. А відео, на якому зафільмовано цей момент, Соловій підписала й згадала про Емму Антонюк, саме з нею вона сперечалася через твір Набокова "Лоліта" та романтизацію педофілії.
"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими. Не показуйте емці тільки", - написала співачка.
Реакція суспільства на скандал з Соловій
Мережа моментально "вибухнула" коментарями. Також про це вже висловилася Антонюк. Вона зазначила, що уся ситуація взагалі ніяк не смішна.
"Насправді, тема сексуалізації підлітків, лолітства, німфетства - трохи про інше. Господи, як же це не смішно, Христино. Страшно і не смішно", - зазначила Емма.
Реакця Антонюк (скріншот)
Юзери також засудили вчинок співачки. Вони не тільки порівняли Соловій з Пі Дідді, а ще й пишуть:
- "А якби на місці Соловій був чоловік, який поцілував в губи маленьку дівчинку, а потім написав про це допис"
- "Огидніше за це тільки тріумфальна поза, якою ви закінчили цю ситуацію. Сподіваюся, батьки хлопця вас засудять"
- "Ну ні, це не нормально навіть для обох дорослих. Для поцілунків, доторків має бути згода обох сторін. А тут дитина, яка не здогадується, шо ви повернете голову і підставите губи. Це дуже, дуже погано"
- "Виглядає як порушення статті 156 Кримінального кодексу України - "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності"
- "Вайби гидких тіток, які хапали і насильно цілували саме в губи. Досі огидно, коли згадую, чому порушення особистих кордонів дитини це ок? Це жахлива психологічна травма. Хвора ти на голову".
Мережа захейтила Соловій (скріншоти)
Співачка розмістила свій допис не тільки в X, а ще в Instagram. Там реакція була ідентичною. Користувачі написали:
- "Як можна, сидячи в спідниці, так задирати ноги? Має ж бути якась межа"
- "Головне - не цілувати дітей. Особливо - чужих"
- "Сподіваюсь, позову не буде".
Сама співачка на хейт поки що не реагує. В Stories вона лише опублікувала анонс нових концертів, а коментарі від юзерів ігнорує.
Скандали з Соловій - останні новини
Нагадаємо, нещодавно співачка потрапила у неприємну ситуацію. ЇЇ розкритикували за "вульгарні" танці з Іриною Білик.
А після цього Соловій нецензурно висловилася просто під час концерту. Вона висміяла стару назву міста Чорноморськ. А потім стало відомо, що за це на співачку склали протокол. І вже згодом Соловій отримала вирок за лайку.
До слова, раніше продюсер Михайло Ясинський пояснив, чому Соловій "загрузла" у скандалах.
Окрім цього, нещодавно Ірина Білик розповіла, як ставиться до Христини Соловій.
Під час створення матеріалу було використано джерела: X та Instagram Соловій, Instagram Антонюк.