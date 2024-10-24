"Отношения - это большая работа и трудности". Анна Тринчер и CHEEV поразили откровенным признанием

Какие личные истории отражены в песне "Не знаю"?

Анна: Работа над треком "Не знаю" стала для меня настоящим эмоциональным процессом, глубоко отражающим то, что я переживала некоторое время. Хотя авторство песни не принадлежит мне, я пыталась передать в ней свои эмоции и мысли и оставить частичку себя. Я всегда считала, что песни нужно создавать с душой - это не просто ноты и слова, а возможность выразить то, что часто остается несказанным.

Личные истории, в частности, моменты сомнений и внутренней борьбы, стали основой для того, что я хотела выразить через этот трек. Я уверена, что многие из нас сталкиваются с подобными переживаниями, когда возникает вопрос, следует ли продолжать отношения или выбрать путь одиночества. Песней я пыталась передать не только свои переживания, но и то, что касается многих людей, которые могут чувствовать себя одинокими.

CHEEV: Это первый трек, который я не создавал лично как автор. Обычно я сам пишу слова и музыку к своим песням, но не в этот раз. Я просто достал из глубин памяти собственный опыт отношений, скорее квинтэссенцию этих чувств, а не какую-то конкретную историю и эмоционально пропустил через песню, созданную Андреем Парфеновым и Никитой Гончаренко.

Кто сделал первый шаг, чтобы этот дуэт состоялся?

CHEEV: Мы часто пересекались на концертах, и у меня промелькнула такая идея, если мы вместе поработаем, это будет очень неожиданный релиз. Мы будто совсем из разных жанров, но может получиться что-то интересное. Тем более мне нравится голос Ани, ее тембр. И я предложил идею сделать дуэт. А у Ани как раз нашлась песня.

Но я вам открою секрет, начинали мы готовиться к дуэту, как оказалось, еще с 2020 года, когда я написал песню для Ани на другом языке. Кстати, тогда она стала саундтреком к фильму "Київська зірка". Удивительно, но об этом факте мы вспомнили довольно спонтанно, когда уже представили общую песню.

Анна Тринчер и CHEEV на съемках клипа "Не знаю" (фото: NAME PR)

Какие эмоции у вас вызвал этот трек после первого прослушивания?

Анна: После первого прослушивания меня охватило чувство эмоционального подъема, который трудно описать словами. Это было как вспышка интуиции, подсказывавшая мне: "Это именно то, что нужно". В тот момент я поняла, что этот трек точно должен коснуться сердец слушателей.

Мне бы хотелось, чтобы наша песня не только звучала в наушниках, но и напоминала всем, кто ее понимает через собственную историю, что они не одни в своих переживаниях. Для меня трек стал символом силы эмоций, которые нас объединяют, и я верю, что каждый, кто его услышит, найдет в нем что-нибудь близкое и родное.

CHEEV: Когда Аня прислала мне демку, я увидел в ней себя: флешбеки воспоминаний, пережитые чувства, своеобразный комфорт от мысли, что все в прошлом. По сути это тот набор эмоций, по которым я определяю, насколько это моя песня. Ведь когда я самостоятельно создаю музыку, то всегда вкладываю личную историю, независимо от того, насколько она будет видоизменена в конечном итоге.

А когда уже получил финально сведенный трек, я подумал: "Ой, а где пою я, а где Аня?". Это так удивительно и интересно, что наши голоса так хорошо слились. И я в этой песне словно услышал новые краски своего голоса.

Какие личные переживания или события повлияли на выбор для записи этой песни?

Анна: Когда я впервые услышала трек "Не знаю", он вызвал у меня сильные эмоции, и я поняла, как глубоко он резонирует с моим собственным опытом. Эта песня стала для меня своеобразным терапевтическим процессом, через который я смогла трансформировать свои переживания от потерь и разочарований в исполнение, что позволяет взглянуть глубже в себя и понять, что я действительно чувствую. Мои личные испытания, такие как развод, стали катализатором для глубоких размышлений о моих приоритетах и взглядах на жизнь.

Для меня эта песня отражает период внутренней борьбы и возрождения, когда я училась снова строить отношения с собой и находить новые опоры. В то же время "Не знаю" говорит об общем опыте многих из нас. Я хочу напомнить, что мы все сталкиваемся с подобными душевными переживаниями. Она подчеркивает, что уязвимость может быть силой, а не слабостью. Надеюсь, каждый, кто послушает эту песню, найдет в ней отражение своих переживаний и поймет, насколько важно научиться говорить о своих чувствах.

Анна Тринчер и CHEEV на съемках клипа "Не знаю" (фото: NAME PR)

Как происходил процесс записи трека? Как долго создавалась эта музыкальная работа?

CHEEV: Если не учитывать тот факт, что мы начали в далеком 2020-м, то от первого сообщения Ани до "Стоп! Снято" от режиссера прошло месяца два, не больше. Все произошло очень быстро, я подъехал на студию, где записал все свои партии. И сразу мы начали планировать съемку видео. Наверное, это одна из самых легких моих работ.

Были ли моменты, когда вы имели разные видения?

Анна: Как и в любом творческом процессе, у нас были моменты, когда мы не совсем сходились во взглядах. Однако я считаю, что именно эти разные мнения делают сотрудничество ценным. Мы обсуждали наши идеи и в результате находили то, что было лучшим для песни. Важно уметь слушать друг друга и открыться к новым идеям, и это помогло нам создать настоящий музыкальный шедевр.

CHEEV: В принципе, по каждому вопросу мы сошлись, кроме тональности, которая мне показалась слишком высокой. Сначала я предложил сделать ее пониже, но Аня не захотела. И, возможно, это было правильным решением, потому что тогда песня могла зазвучать по-другому, может, даже хуже и она потеряла бы что-то. Поэтому я решил довериться видению Ани и записать в оригинальной тональности - получилось очень классно!

Анна Тринчер и CHEEV на съемках клипа "Не знаю" (фото: NAME PR)

Кому принадлежит идея клипа? Что было для вас самым интересным и сложным в процессе съемок?

Анна: Идея клипа родилась у нашей творческой команды, однако основная концепция возникла во время нашего общего разговора о том, что мы стремимся передать через эту песню. Нам было важно, чтобы визуализация соответствовала эмоциональному наполнению трека.

Самое интересное в процессе съемок было то, как мы пытались воплотить наши чувства и переживания на экране. Каждая сцена имела свой смысл, свой подтекст, и мы стремились, чтобы зрители почувствовали тот же эмоциональный спектр, который мы проживали при создании трека. Мы хотели сделать так, чтобы клип не только показывал красивые сцены, но передавал всю глубину чувств. Это требовало от нас много внимания к деталям и тонкой работе с выражением эмоций на камеру.

Как думаете, кому больше всего отзовется этот трек?

Анна: Он адресован всем, кто испытывает сложности в отношениях, испытывает неопределенность в любви или просто пытается понять себя в контексте этих чувств. Это не только песня о любви, но и о внутреннем поиске, сомнениях и эмоциональных турбулентностях, с которыми сталкиваются люди в разные периоды своей жизни.

Особенно она может задеть тех, кто проходит через этапы самопознания или пытается собрать вместе свои чувства. Я надеюсь, что эта песня станет для них своеобразной эмоциональной поддержкой, поможет почувствовать, что они не одиноки в своих переживаниях и, возможно, даже найти в ней ответы на беспокоящие вопросы.

CHEEV: Эта песня будет достаточно близка людям, испытывающим эмоции, о которых в ней идет речь. Людям, которые либо оказались на бездорожье собственных чувств, либо совсем зашли в тупик. Людям, у которых большой общий багаж прошлого и неопределенное будущее. В видео наши герои решают идти разными путями из уважения к тому, что им пришлось пройти вместе. Но это не единственное верное решение в подобных ситуациях. И мы показываем это зрителю.

Что вы хотели бы посоветовать всем слушателям, кто сейчас переживает сложный период в отношениях? И что помогло вам преодолеть эти трудности?

CHEEV: Любые отношения - это большая работа и трудности, которые могут время от времени возникать при всей своей типичности, и они уникальны для конкретных действенных лиц. Казалось, правильное решение для одних может стать трагедией для других.

Всегда в сложных ситуациях мой союзник - время, я ставлю все на паузу и даю себе время подумать. Я очень и очень глубоко возвращаюсь к первоначальному себе и стараюсь честно ответить, чего хочу.

Анна Тринчер и CHEEV на съемках клипа "Не знаю" (фото: NAME PR)