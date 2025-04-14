Отношения - это не для них: 5 звезд, которые отказались от свиданий

Эти звезды сознательно отказались от свиданий и отношений, выбрав одиночество или фокус на карьере, семье или собственном комфорте. Их истории доказывают: счастье - не всегда о паре, а о внутренней гармонии.

Эллисон Дженни

65-летняя Эллисон Дженни неоднократно заявляла, что не жалеет о том, что не вышла замуж и не родила детей. В 2021 году, во время участия в одном из эпизодов шоу Дрю Бэрримор, актриса поделилась своими мыслями относительно личной жизни и карьеры. Эллисон Дженни (фото: instagram.com/allisonbjanney)

"Я думаю, если бы в нужный момент рядом со мной оказался правильный мужчина и у меня возникло желание иметь детей, все могло сложиться иначе. Сейчас я на том этапе жизни, когда хочу лучше понять себя и то, чего на самом деле хочу. Было бы здорово найти человека, с которым можно разделить свою жизнь, но даже если этого не произойдет - со мной все будет хорошо", - призналась звезда.

Эмбер Роуз

После ряда неудачных отношений Эмбер Роуз заявила, что больше не стремится к романтическим отношениям и хочет оставаться одинокой до конца жизни. В подкасте "Sofia with an F" она откровенно поделилась своей позицией. Эмбер Роуз (фото: instagram.com/amberrose)

"Я больше не хочу ни с кем делить свой дом или жизнь. Не хочу, чтобы кто-то был рядом с моими детьми. Не хочу интима... Просто нет, фу. Мне комфортно быть одной. Я действительно счастлива, что не делю свою постель ни с кем", - рассказывала актриса.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон настолько комфортно чувствует себя в одиночестве, что даже не может вспомнить, когда в последний раз встречалась с кем-то.

В эфире "Шоу Дрю Бэрримор" актриса рассказала, что воспитывает детей одна и не испытывает потребности в отношениях. Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Это не та 'игра', о которой все думают. Это другая - в которой моя жизнь действительно хороша. Поэтому, если кто-то хочет стать ее частью, он должен принести что-то особенное, и даже больше, чем просто "что-то". Я не собираюсь соглашаться на меньшее. И честно говоря, я не чувствую себя одинокой", - сказала она.

Линда Евангелиста

После сложных периодов в жизни, связанных с проблемами со здоровьем и неудачными отношениями, Линда Евангелиста откровенно поделилась своим отношением к свиданиям в интервью The Sunday Times. Линда Евангелиста (фото: instagram.com/lindaevangelista)

"Я больше не хочу ни с кем спать. Я даже не хочу слышать, как кто-то дышит", - призналась она.

Вупи Голдберг

Актриса Вупи Голдберг неоднократно подчеркивала, что ее конечная цель в жизни - не обязательно найти мужчину, в отличие от многих других людей.

В 2016 году в интервью The New York Times она призналась, что счастливее, когда остается в одиночестве. Вупи Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)

"Я могу проводить с кем-то столько времени, сколько захочу, но не стремлюсь быть с кем-то навсегда или жить вместе. Я не хочу, чтобы кто-то был в моем доме", - сказала она.