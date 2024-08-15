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"Стосунки" чи "відносини". Які ми робимо помилки та як називати людські взаємини правильно

Четвер 15 серпня 2024 08:45
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"Стосунки" чи "відносини". Які ми робимо помилки та як називати людські взаємини правильно Коли ми робимо помилки у словах "стосунки" та "відносини" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російське слово "отношение" має декілька відповідників в українській мові. Деякі українці плутаються, як правильно і в яких випадках ці слова використовувати.

Як правильно вживати слова "стосунки", "відносини" та "взаємини", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Мова ДНК нації.

Відносини - кажуть про зв’язки між організаціями, країнами тощо. Наприклад: ринкові, політичні, економічні, суспільні, міжнародні відносини. Проте, про сімейні зв’язки також можна сказати відносини.

Взаємини - кажуть про особисті зв'язки між людьми. Наприклад: особисті взаємини, взаємини між чоловіком та жінкою, родинні взаємини.

Стосунки - кажуть про зв’язки між людьми, але також можуть вживатись в контексті зв'язків між державами або абстрактними поняттями. Наприклад: особисті стосунки, стосунки з колегами, з'ясовувати (не виясняти) стосунки.

Ставлення - кажуть про характер поводження з кимось або чимось. Наприклад: уважне ставлення до роботи, недбале ставлення до обов’язків, тепле ставлення до пенсіонерів.

Відношення - кажуть про взаємозв’язки між предметами або явищами. Часто вживається в наукових визначеннях, наприклад у галузі фізики чи математики. Наприклад: арифметичне відношення, відношення маси.

Зверніть увагу на те, що "взаємовідносини" або "взаємостосунки" - це росіянізми, які вживати в українській мові не треба.

Також деякі приклади українських відповідників:

Благожелательное отношение к кому - правильно: прихильність до кого.

Непочтительное отношение - правильно: неповага до когось

Несправедливое отношение - правильно: кривда комусь

Враждебные отношения - правильно: ворожнеча.

Иметь к чему отношение - правильно: стосуватися до чогось.

Высказывать свое отношение к чему-либо - правильно: висловлювати свій погляд.

В отношении кого, чего - правильно: щодо кого, щодо чого.

В этом отношении - правильно: з цього погляду.

Во всех отношениях - правильно: як не глянь, як не подивись, з усіх боків.

Раніше ми писали, що означає старовинне українське слово "шинквас".

А також згадували, як та коли в українській мові з'явилося слово "тиць".

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