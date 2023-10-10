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Стосунки батька і сина в минулому: Чарльз III не хоче особисто спілкуватися з Гаррі

Король Чарльз III буде спілкуватися з Гаррі через радників (фото: колаж Styler)
Автор: Юлія Любченко

Стосунки короля Чарльза III та його сина принца Гаррі зіпсовані давно, але за весь час конфлікту король не демонстрував свого остаточного небажання спілкуватися з сином.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як король Чарльз III вирішив не мати нічого спільного зі принцом та чому.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Daily Mail.

Як принц Гаррі буде спілкуватися з батьком 

Стало відомо, що король ухвалив рішення відтепер спілкуватися з сином Гаррі тільки через радників. Тобто принцу доведеться призначити зустрічі з батьком офіційно. Для того, щоб її внесли в розклад монарха і тільки після того, як її підтвердять радники, син може розраховувати на зустріч з рідним батьком. 

"Схоже, що підхід короля Чарльза до Гаррі зараз звичайний: "якщо ви хочете бачити мене, вам потрібно призначити зустріч", - каже письменник Дункан Ларкомб у матеріалі Daily Mail.

Король Чарльз III вирішив обірвати особисті стосунки з принцом Гаррі остаточно (фото: Getty images)

Судячи з усього, це рішення короля є безповоротним та остаточним, адже останні місяці принц навіть не міг потрапити у будинок батька, щоб переночувати. Йому доводилось знімати готельні номери під час своїх візитів у Британію. 

А це вже серйозний показник того, що батько не сприймає Гаррі як сина і навіть не має бажання особисто спілкуватися з ним.

В чому причина такого вчинку короля

Дункан заявив, що король Чарльз III й досі засмучений заявами герцога Сассекського, які він оприлюднив у своїх популярних мемуарах під назвою "Запасний". 

До речі саме з цієї книги, яку принц випустив разом з Меган Маркл і зіпсувала його стосунки з родиною, оскільки вона вийшла дуже провокативною та змусила короля відчути смуток через сина та його одкровення про себе і всю королівську родину. 

Також повідомляється, що принц Вільям відчуває сильну образу на Гаррі та переймається з приводу того, що його стосунки з братом безповоротно зіпсовані. Адже на примирення Вільям йти не збирається.

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл розробляє нову стратегію для повернення у Голлівуд.

А також розповідали про те, як дружина короля Чарльза III завітала до Парижу у яскраво-рожевому вбранні.

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корольЧарльз IIIПринц Гаррі