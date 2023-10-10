Отношения отца и сына в прошлом: Чарльз III не хочет лично общаться с Гарри

Как принц Гарри будет общаться с отцом

Стало известно, что король принял решение теперь общаться с сыном Гарри только через советников. То есть, принцу придется назначать встречи с отцом официально. Для того чтобы ее внесли в расписание монарха и только после того, как ее подтвердят советники, сын может рассчитывать на встречу с родным отцом.

"Похоже, что подход короля Чарльза к Гарри сейчас обычен: "если вы хотите видеть меня, вам нужно назначить встречу", - говорит писатель Дункан Ларкомб в материале Daily Mail.

Король Чарльз III решил оборвать личные отношения с принцем Гарри окончательно (фото: Getty images)

Судя по всему, это решение короля бесповоротно и окончательно, ведь последние месяцы принц даже не мог попасть в дом отца, чтобы переночевать. Ему приходилось снимать гостиничные номера во время своих визитов в Британию.

А это уже серьезный показатель того, что отец не воспринимает Гарри как сына и даже не хочет лично общаться с ним.

В чем причина такого поступка короля

Дункан заявил, что король Чарльз III до сих пор расстроен заявлениями герцога Сассекского, которые он обнародовал в своих популярных мемуарах под названием "Запасной".

Кстати, именно из этой книги, которую принц выпустил вместе с Меган Маркл и испортила его отношения с семьей, поскольку она получилась очень провокационной и заставила короля почувствовать печаль из-за сына и его откровения о себе и всей королевской семье.

Также сообщается, что принц Уильям испытывает сильную обиду на Гарри и озабочен тем, что его отношения с братом безвозвратно испорчены. Ведь на примирение Уильям идти не собирается.