В сторону Земли летит огромный астероид: он больше египетских пирамид

20 августа к Земле впервые за более чем 100 лет приблизится астероид размером с самую большую пирамиду в Египте. Название этого астероида - 2019 AV13.

По оценкам Spaceweather, размеры этого астероида составляют от 100 до 230 метров. Для сравнения - размеры самой большой египетской пирамиды составляют около 140 метров.

Согласно прогнозам наблюдателей, астероид приближается к Земле со скоростью 32 тысячи км/в час и преодолеет на своем пути 13,8 лунных расстояний (расстояние от Земли до Луны).

В момент сближения этот астероид будет находиться в 51,5 млн км от Земли, а это ближе, чем наша планета находится от Венеры (около 61 млн км)

Этот астероид ученым уже знаком, и он уже подходил на минимальное расстояние к Земле более ста лет назад - в 1914 году. По прогнозам, этот космический объект в следующий раз окажется также близко к нашей планете в 2113 году.

Однако астероид 2019 AV13 не представляет опасности для Земли и ее обитателей.

Астрономы отмечают, что большинство астероидов происходят из пояса астероидов, который вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Астероиды из этой области сильно отличаются по размеру - от нескольких метров до гигантской Цереры, диаметр которого составляет 946 километров.

Некоторые астероиды приближаются на минимальное расстояние к Земле, но почти все они пролетают довольно далеко. Все астероиды больших размеров ученые относят к категории потенциально опасных, в том числе и 2019 AV13.

"Мы можем быть уверены, что он не столкнется с Землей, потому что при достаточном количестве последующих наблюдений мы можем рассчитать орбиту астероида с высокой точностью", - сказал директор обсерватории Центра космической стражи Джей Тейт.