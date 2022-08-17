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Поможет колонизировать Луну: первую теплицу отправят в космос уже в следующем году

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Вашингтон, Среда 17 августа 2022 04:20
Поможет колонизировать Луну: первую теплицу отправят в космос уже в следующем году Фото: первая теплица отправится в космос уже в следующем году (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Корпорация Redwire весной следующего года запустит в космос первую коммерческую теплицу, чтобы активизировать исследования в области растениеводства за пределами Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Дэйва Рида, менеджера Redwire по проекту теплицы, проект компании, занимающейся космической инфраструктурой, поможет получить критически важную информацию для миссий NASA Artemis и других проектов. Программа Artemis направлена ​​на отправку астронавтов на Луну и создание долгосрочной лунной колонии.

В Redwire сообщили, что первым клиентом компании станет коммерческая сельскохозяйственная технологическая компания Dewey Scientific. Новый проект должен расширить возможности человечества по выращиванию сельскохозяйственных культур в космосе.

Современная «космическая» продукция компании включает полностью автоматизированную систему выращивания растений для проведения исследований на Международной космической станции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне. Речь идет о провалах, в которых температура выше, чем на поверхности спутника Земли.

Тем временем телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

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