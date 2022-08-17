Поможет колонизировать Луну: первую теплицу отправят в космос уже в следующем году

Фото: первая теплица отправится в космос уже в следующем году (Getty Images)

Корпорация Redwire весной следующего года запустит в космос первую коммерческую теплицу, чтобы активизировать исследования в области растениеводства за пределами Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Дэйва Рида, менеджера Redwire по проекту теплицы, проект компании, занимающейся космической инфраструктурой, поможет получить критически важную информацию для миссий NASA Artemis и других проектов. Программа Artemis направлена ​​на отправку астронавтов на Луну и создание долгосрочной лунной колонии. В Redwire сообщили, что первым клиентом компании станет коммерческая сельскохозяйственная технологическая компания Dewey Scientific. Новый проект должен расширить возможности человечества по выращиванию сельскохозяйственных культур в космосе. Современная «космическая» продукция компании включает полностью автоматизированную систему выращивания растений для проведения исследований на Международной космической станции.