Поможет колонизировать Луну: первую теплицу отправят в космос уже в следующем году
Корпорация Redwire весной следующего года запустит в космос первую коммерческую теплицу, чтобы активизировать исследования в области растениеводства за пределами Земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Дэйва Рида, менеджера Redwire по проекту теплицы, проект компании, занимающейся космической инфраструктурой, поможет получить критически важную информацию для миссий NASA Artemis и других проектов. Программа Artemis направлена на отправку астронавтов на Луну и создание долгосрочной лунной колонии.
В Redwire сообщили, что первым клиентом компании станет коммерческая сельскохозяйственная технологическая компания Dewey Scientific. Новый проект должен расширить возможности человечества по выращиванию сельскохозяйственных культур в космосе.
Современная «космическая» продукция компании включает полностью автоматизированную систему выращивания растений для проведения исследований на Международной космической станции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне. Речь идет о провалах, в которых температура выше, чем на поверхности спутника Земли.
Тем временем телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.
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