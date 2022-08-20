У бік Землі летить величезний астероїд: він більше єгипетських пірамід

20 серпня до Землі вперше за більш ніж 100 років наблизиться астероїд розміром з найбільшу піраміду в Єгипті. Назва цього астероїда - 2019 AV13.

За оцінками Spaceweather, розміри цього астероїда становлять від 100 до 230 метрів. Для порівняння - розміри найбільшої єгипетської піраміди становлять близько 140 метрів.

Згідно з прогнозами спостерігачів, астероїд наближається до землі зі швидкістю 32 тисячі км/на годину і подолає на своєму шляху 13,8 місячних відстаней (відстань від Землі до Місяця).

У момент зближення цей астероїд буде знаходитися в 51,5 млн км від Землі, а це ближче, ніж наша планета знаходиться від Венери (близько 61 млн км)

Цей астероїд вченим вже знайомий, і він вже підходив на мінімальну відстань до землі понад сто років тому - в 1914 році. За прогнозами, цей космічний об'єкт наступного разу виявиться також близько до нашої планети у 2113 році.

Однак астероїд 2019 AV13 не представляє небезпеки для Землі і її мешканців.

Астрономи відзначають, що більшість астероїдів походять з поясу астероїдів, який обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером. Астероїди з цієї області сильно відрізняються за розміром - від декількох метрів до гігантської Церери, діаметр якого становить 946 кілометрів.

Деякі астероїди наближаються на мінімальну відстань до землі, але майже всі вони пролітають досить далеко. Всі астероїди великих розмірів вчені відносять до категорії потенційно небезпечних, в тому числі й 2019 AV13.

"Ми можемо бути впевнені, що він не зіткнеться з землею, тому що при достатній кількості подальших спостережень ми можемо розрахувати орбіту астероїда з високою точністю", - сказав директор обсерваторії Центру космічної варти Джей Тейт.