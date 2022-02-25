В сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники, - мэрия

Бердянский городской совет сообщает, что в сторону Бердянска Запорожской области движется колонна российской военной техники.
Об этом говорится в сообщении мэрии на странице в Facebook.
В горсовете попросили отпустить домой всех работников, которые не задействованы в поддержке городской инфраструктуры. Также всех просят сохранять спокойствие.
"Есть информация, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники. Мы не знаем сейчас будет техника заходить в город или пройдет мимо. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких", - говорится в публикации.
Все временные укрытия в Бердянске должны быть открыты:
Городская власть остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Телефоны горячей линии работают.
Напомним, если вы слышите сирены гражданской обороны, необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.
Также мы писали, что украинская техника заходит в Киев. Местных жителей просят не фотографировать ее.